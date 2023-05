Klub der jungen Geschichten Die schreckliche Bedrohung Orinda Gashi, Cham, 2. Sek

(chm)

Sie war sich absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.

Neyla arbeitet in einer Bank in Zürich. Sie lebt alleine in einer Wohnung. Dort verbringt sie jedoch weniger Zeit, da sie sehr arbeitssüchtig ist. Morgens geht sie um 7:00 Uhr aus dem Haus. Sie geht zu Fuss zur Arbeit.

Eines Tages hatte Leyla einiges zu erledigen. Sie war bis um 23:00 Uhr in der Bank. Kurz vor Feierabend hörte sie eine Tür, die sich öffnete. Sie konnte noch nichts sehen, da sie im 2. Stock arbeitete. Sie war ganz alleine, es war dunkel. Langsam wurde es etwas unheimlich. Sie hatte ein wenig Angst, aber sie war sicher, dass nichts schiefgehen konnte. Ob sie zu sicher war?

Plötzlich sah sie einen grossen, schwarz gekleideten Mann. Er hatte eine schwarze Maske an, man sah nur seine grünen Augen. Seine braunen Locken schauten etwas raus. Neyla geriet in Panik, sie war gestresst und wusste nicht, was sie tun soll. Sie wollte sich umdrehen und in den Nebenraum gehen. Doch als sie sich umdrehte, sah sie wieder den grossen Mann. Der Mann bedrohte sie und sagte: «Wenn du etwas sagst, wirst du nicht mehr leben». Er ging raus und wollte möglichst unverdächtig weg von der Bank.

Neyla packte ihre wichtigsten Sachen und lief nach Hause. Auf dem Weg sah man nur die Laternen, die gelb leuchteten. Nach ungefähr fünf Minuten sah Neyla einen Jugendlichen. Das Einzige, was sie an ihm erkennen konnte, waren seine grünen Augen. Sie lief immer schneller weiter. Plötzlich sah sie einen Mann, er hatte braune Locken. Neyla geriet in Panik und lief noch schneller.

Als sie in ihrer Wohnung ankam, schliess sie die Tür und ging direkt ins Bett. Die nächsten zwei Wochen ging Neyla nirgends hin, nicht einmal zur Arbeit. Es kam dazu, dass ihr Chef sie zuhause besuchte. Sie hielt es nicht mehr aus und erzählte dem Chef alles. Sie gingen zusammen zur Polizeistation und Neyla erzählte alles.

Zuerst wurde der Jugendliche namens Benny befragt. Neyla meinte, er könne es nicht sein, weil er zu klein sei. Der Mann mit den Locken, den Neyla gesehen hatte, wurde auch befragt. Er konnte es auch nicht sein, er hatte eine leuchtend grüne Hose an. Die Kriminaldetektivin Kleo wollte noch ein letztes Mal zum Tatort hingehen, um die Scheiben abzusuchen. Es stelle sich heraus, dass es die Fingerabdrücke von einem Dieb namens Liam waren. Liam wurde schon mehrmals vorbestraft. Liam wurde gefasst und Neyla konnte wieder beruhigt zur Arbeit.