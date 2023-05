Klub der jungen Geschichten Die schreckliche Wahrheit Noémi Kuster, Willisau, 5. Primar

(chm)

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf besondere Weise viel mehr zurück.

Die ältere Dame, die ich auf 67 schätzte, stand auf und umarmte mich. Ich war gerührt. Sie packte ihre Sachen und ich frage mich, was das wird. Ich ging weiter, aber sie rief mir nach, ich solle bitte warten. Es klang verzweifelt. Ich wartete darum auf sie. Sie kam mit mir mit. Ich lud sie zu einem Kaffee ein, und sie nahm das Angebot an. Wir waren den ganzen Tag im Café und ich musste irgendwann gehen. Die Frau wollte noch meine Adresse wissen. Ich sagte ihr meine Adresse. Ich ging glücklich nach Hause. Von diesem Tag an gingen wir jeden Tag in dieses schöne Café mit den blauen Wänden. Erika, so hiess die Obdachlose, wollte immer einen günstigen Kaffee. Ich war aber trotzdem schon fast pleite wegen des vielen Kaffees. Da sagte mir Erika, ich könne auch mit ihr durch den Park laufen. Das ging elf Monate so weiter, bis Erika einmal krank war. Mir war so langweilig, dass ich beschloss, ihr einen Hund zu kaufen. Ich sah mich im Internet nach Hunden um, bis spät in die Nacht. Als ich auf die Uhr schaute, wurde ich blass und ging ohne Zähne zu putzen in mein kuschliges Bett. Da kam mein Kater Napoli zu mir, und ich wollte ein Foto mit ihm machen. Ich nahm mein Handy und ging auf die Kamera. Ich wollte gerade abdrücken, als ich das dunkle Gesicht hinter mir in der Tür bemerkte. Ich drehte mich um und sah… Erika. Ich war erleichtert und wollte zu ihr gehen. Als ich schon fast bei ihr war, sah ich die schreckliche Wahrheit in ihr. Ihre wunderschönen eisblauen Augen flackerten in allen Farben. Ihre zarten Hände wurden rau, und ihre vollen Lippen wurden zu Strichen. Sie kam auf mich zu und drückte mir ihren riesigen Nagel in die Kehle. Ich kämpfte gegen das Schwarz in meinem Kopf an. Doch dann wurde der Schmerz so schlimm, es wurde schwarz um mich herum. Da lag ich in meinem Bett und spürte nichts mehr. Da drückte Erika mir nochmals fest in den Hals und mit einem lauten Plopp platzte meine Halsschlagader. Nach und nach verliess ich meinen Körper und kam in den Himmel. Ich möchte euch warnen. Passt vor falschen Freunden auf! Es kann zu jeder Zeit jeden von uns treffen.