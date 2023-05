Klub der jungen Geschichten Die Schritte in die Finsernis Emily Mahler, Hergiswil, 6. Primar

(chm)

Ich steig in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hat. Ich ging zum Schrank und drehte den antiken Schlüssel im Schlüsselloch. Mit einem lauten Knarzen sprang die Schranktür auf. Das grelle Licht kam von einer mir wildfremden Taschenlampe. Geschickt knipste ich sie aus. Erst jetzt erkannte ich, dass der gesamte Schrank leer und verstaubt war. Ich betrachtete die Taschenlampe in meiner Hand. Sie sah neu aus! Wie kam sie in den Schrank und wer hat sie dort hingelegt fragte ich mich. Plötzlich sprang die Kellertür auf. Ich wollte noch schauen wer sie geöffnet hat, jedoch erlosch das Licht gleich in diesem Moment. Die Dunkelheit erfüllte den gesamten Keller. Ein Geistesblitz erfasste mich, wie ich gestern meine kleinen Schwestern erschreckte und sagte «Ich habe keine Angst, mich könnt ihr nicht erschrecken». Sowas von gelogen, ich bin ein grosser Angsthase. Dann hörte ich das Knarren der Holzstufen erneut. Der nächste Schritt durchdrang den ganzen Keller mit einem lauten Knarzen. Ich spürte den Schweiss auf meiner Stirn, meine Hände wurden feucht. In diesem Moment rutschte mir die Taschenlampe aus der Hand. Wie ein Donnerschlag fiel sie zu Boden. Ich zuckte zusammen und spürte, wie sich Gänsehaut über meinem Rücken ausbreitete. Ängstlich schloss ich meine Augen und atme tief ein und aus. Ich riss meine Augen auf und lauschte dem Knarren der Treppe entgegen und vernahm, dass es bereits die letzte Stufe war. Mein Atem stockte, währendem ich Schweiss gebadet da stand. Ich lauschte den näherkommenden Schritten. Mein Herz pochte, fast bis zum zerspringen. Ich begann zu zittern und sank in die Knie. Meine Knie knackten und mein Atem stockte weiter. Die Schritte kamen immer näher, Tränen liefen mir über die Wangen. Ich schluchzte «wieso, wieso ich?» Dann begann ich zu weinen. Um mich herum herrschte nun Totenstille. Keine Schritte waren mehr zu hören. Doch plötzlich tauchte vor mir ein gruseliges Gesicht auf. Ich schrie auf und versuchte nach hinten zu flüchten. Doch ich stiess an die offene Schranktür. In diesem Moment ging das Licht an. Es dauerte einen Moment bis ich meinen Vater erkannte, welcher über beide Ohren zu grinsen schien. Vor lauter lachen hätte ich ihn beinahe nicht verstanden. «Du hättest dein Gesicht sehen sollen» witzelte er. «Warum hast du das gemacht?» fragte ich noch immer mit zitternder Stimme. «Meine kleine, grosse Tochter, in den letzten Tagen hast du deine kleinen Geschwister oft in Angst und Schrecken versetzt. Dabei nahmst du immer die Rolle der heldenhaften und tollkühnen gossen Schwester ein. Da wollte ich beweisen, dass dem nicht ist.»

Und die Moral der Geschichte, kleine Geschwister erschreckt man nicht