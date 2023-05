Klub der jungen Geschichten Die Schule des Albtraums Elizaveta Vasina, Baar, 6. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher

Nach dem Sportunterricht versteckten Marie, Nora, Sabine und ich uns in der Garderobe unter der Bank. Als der Hauswart zum Schauen kam, hat er uns nicht bemerkt. Als das Licht ausgeschaltet wurde, und die Schule abgeschlossen war, flüsterte ich: «Sabine mach die Taschenlampe an!» Als wir Licht hatten, schlichen wir uns ins Klassenzimmer und öffneten die Schublade mit den Noten. Alles lief nach Plan. «Ja ich habe eine sechs!», rief Marie. Leider hatte ich eine vier. Als jede ihre Note angeschaut hatte, liefen wir zurück zum Ausgang.

Ich rüttelte an der Tür - abgeschlossen. «Wir können das grosse Fenster im Medizinraum nehmen, es ist nicht weit vom Boden entfernt». schlug Nora vor. Wir gingen in den Medizinraum und wollten rausgehen, da bemerkte ich eine Bewegung unter dem Bett. «Wartet!», rief ich, «was, wenn sich ein kleines Kätzchen verirrt hat und nicht mehr rausgehen konnte?» Ich und meine Freundinnen beugten uns nach vorne und schauten nach unten. Eine schwarze Hand schoss aus dem Bett hervor und wollte nach meinem Bein greifen. Ich schrie und sprang zurück. Mit grossen Augen beobachteten wir, wie eine schwarze Gestalt unter dem Bett hervorkam. Ich wollte flüchten, doch ich konnte nicht, weil meine Beine nicht laufen wollten. Da rief Marie: «Schnell weg hier!» Wir stürmten aus dem Zimmer. Im Augenwinkel bemerkte ich, dass die Gestalt die Verfolgung aufnahm. Wir rannten den Gang entlang. Ich drehte mich um und sah, dass es jetzt nicht mehr eine schwarze Gestalt war, sondern drei! Wir rannten ins Klassenzimmer und lehnten uns gegen die Tür. Erst jetzt realisierte ich in welcher Lage wir waren: Allein in der Schule mitten in der Nacht, verfolgt von drei schwarzen Gestalten, und was, wenn es mehr werden? Ohne Handy, wieso hatte ich nicht daran gedacht, es mitzunehmen? Ich sah mich um und bemerkte, dass Sabine den Tränen nahe war. Ausserdem hatte sich Nora das Knie angeschlagen. In diesen Moment begann es an der Tür zu klopfen. Marie schrie auf und Sabine begann zu weinen. Die Hammerschläge wurden lauter. «Auf drei rennen wir zur zweiten Türe!», schrie ich, um die Hammerschläge zu übertönen. «Eins! Zwei! Drei!», rief ich, und wir rannten los. Genau im richtigen Moment, die schwarze Hand zerschlug die Tür in Splitter. Wieder rannten wir den Gang nach unten. Mir wurde schwindlig, ich setzte mich auf den Boden, doch Nora zog mich weiter. Wie in Trance rannte ich den Gang entlang, bis wir in der Mensa ankamen. Ich kroch unter einen Tisch, die anderen folgten mir. Keine Sekunde zu spät, ich sah, wie neun schwarze Gestalten vorbeiliefen. Die Gestalten machten komische Zische, die sich manchmal wie echte Wörter anhörten. Durch die kleinen Wortfetzen verstand ich, was sie mit uns machen wollten. Ich zwickte mich, um sicherzugehen, dass ich nicht schlief. Nein, ich schlief nicht, leider. Eine schwarze Gestalt näherte sich dem Tisch, unter dem wir sassen. Ich wünschte mir, dass das nur ein Albtraum war, und ich jetzt auf meinem Bett aufwachen würde, doch leider geschah das nicht. Die schwarze Gestalt näherte sich. Mit einem Ruck zog sie die Tischdecke runter. Sabine kreischte, die Gestalt griff nach ihrem Fuss. Schwarzer Schleim floss ihr Bein hinunter. Sie schüttelte ihr Bein frei. Wir rannten. Die schwarzen Gestalten probierten uns zu packen und uns mit schwarzem Schleim vollzukleckern, damit wir auch zu schwarzen Gestalten wurden. Nein ich werde nicht einen von ihnen sein. Ich huschte in die Sporthalle, die Mädchen hinter mir. «Ich glaube wir sind ihnen entkommen», sagte Nora. Wir schauten auf Sabines Bein. Der Schleim breitete sich auf ihren Fuss aus. «Mach das Licht an», sagte ich, denn es war dunkel dort drin. Marie drückte auf den Lichtschalter. Es wurde hell im Raum. Als ich auf die Seite schaute, konnte ich mich nicht mehr bewegen: die Sporthalle war voll mit schwarzen Gestalten! Was soll ich machen? Auf einmal wurde der Gedanke, eine schwarze Gestalt zu werden, gar nicht so schlimm. Ich würde in der Schule leben, in der Nacht spazieren gehen und ahnungslose Teenager jagen... Nein! Ich werde nicht aufgeben! Wir zogen Sabine in den Geräteraum, denn ihr Fuss sah nicht mehr so gesund aus, und knallten die Türe zu. Das automatische Licht ging an. Zum Glück war dort niemand. Wir setzten uns auf den Mattenwagen. Ich atmete tief ein. «Wir müssen mit dem Schultelefon jemanden anrufen», keuchte Marie. «Aber Sabine kann nicht mehr laufen», erwiderte Nora. «Ich werde mit Sabine dableiben und ihr holt Hilfe». So kam es, dass ich und Marie Hilfe holten, und Nora und Sabine im Geräteraum blieben. Wir öffneten langsam die Tür und schlichen uns raus. Ein drittes Mal den Gang nach unten. Wir kamen zum Telefon. «Los ruf die Polizei!» Mit zitternden wählte ich die Nummer und drückte den Knopf. «Bitte nehmt ab», flehte Marie. «Düüüüt» der erste Laut. «Düüüüt» der zweite. Kommt schon «Düüüt. Düüüüt.» Die Nummer ist leider nicht erreichbar. Meldete sich die Mail-Box. Frustriert warf ich das Telefon wieder zurück. In dem Moment hörten wir einen spitzen Schrei. Nora! Ich wollte losrennen, doch Marie hielt mich am Ärmel fest. «Es ist nutzlos», sagte sie. «Wir werden sie nie wieder sehen». Ich war wütend und traurig. Wütend auf die Gestalten und auf mich selbst. Ich war so dumm. Warum hatte ich Nora und Sabine allein gelassen? Traurig, weil ich sie nie wieder sehen werde.

Das Licht flackerte Rot und Blau, als zwei Polizeiautos und ein Krankenwagen bei der Schule ankamen. Doch als sie reingingen waren keine Spuren von den schwarzen Gestalten. Die Türe war komplett in Ordnung und das Fenster, aus dem ich und Marie gesprungen waren, war ganz. Der Polizist schimpfte: «Was denkt ihr Kinder euch nur aus!» «Aber das kann nicht sein!», schrie ich. «Dort waren Nora und Sabine und die Gestalten ...» Wir fuhren traurig nach Hause. Seit dem Vorfall wechselten ich und Marie die Schule, doch jede Nacht sah ich die schwarzen Gestalten vor mir.