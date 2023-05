Klub der jungen Geschichten Die Schwarze Gestalt Levin Felder, Doppleschwand, 4. Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich öffnete den Schrank der aber ganz dunkel war. Doch plötzlich kam wie aus dem Nichts ein riesiger leuchtender Ball. Der Ball kam mit so einer Geschwindigkeit auf mich zu das er mich ca. einen Meter weit nach hinten warf. Dann war es still. Dann ging ich die Treppe nach oben. Ich erschrak. Da stand ein Geist vor mir. Der Geist sagte: «Ich bin vom Geisterland hierhergekommen um dich zu warnen.» «Vor was willst du mich denn bitteschön warnen?», sagte ich. Der Geist antwortete: «Im Haus nebenan wird etwas schlimmes passieren. Wenn du es nicht verhindern kannst sehen wir uns bald im Geisterland wieder.» Und mit diesen Worten verschwand der Geist wieder. Ich rannte nach draussen sah zum Haus nebenan und dort war eine Kiste voll Sprengstoff daneben eine schwarze Gestalt. Als ich sie sah rief ich: «Hei was machst du?» Als die Gestalt mich hörte schaute sie zu mir und rannte weg. Dann rannte ich ihr hinterher. Der Weg führte mich in eine Gasse dort stand sie die Gestalt. Im Licht der Sonne sah man das es ein bärtiger Mann war. Er trug eine schwarze Sonnenbrille und hatte einen Hundekorb in der Hand. Dann sagte der Mann: «In meiner Tasche ist mein alter Hund. Er hat vor ein paar Monaten die Tollwut bekommen. Ich werde ihn auf dich loslassen wenn du nicht sofort gehst! Na gut! Du hast es so gewollt.» Und in diesem Moment machte der Mann den Korb auf und ein Hund mit Schaum vor dem Mund sprang heraus. Ich rannte so schnell weg wie ich nur konnte aber der Hund lies sich einfach nicht abschütteln. Aber als ich die Gasse verliess und mein Haus sah hatte ich noch Hoffnung. Mit einem Endspurt erreichte ich die Haustüre. Ich rannte hinein und schloss die Tür hinter mir. Der Hund bellte noch lange vor der Tür doch plötzlich verstummte das Bellen. Als ich hinaus schaute war der Hund weg. Dafür war mein Nachbar da der gerade nach Hause ging. Ich fragte ihn: «Entschuldigung aber haben sie zufälligerweise ein Mann gesehen der ganz schwarz angezogen ist?» Der Nachbar antwortet: «Ja, ich habe ihn gesehen. Er ist in die Gasse dort drüben gelaufen.» Ich bedankte mich und ging zurück ins Haus. Ich überlegte den Mann zu verfolgen, entschied mich aber dagegen weil es bereits dunkel wird. Somit wurde es mir zu gefährlich ihm alleine nachzugehen. Nach einer halbenstunde ging ich erschöpft ins Bett. Am nächsten Morgen als ich mein Frühstück gegessen und zum Briefkasten wollte stand plötzlich wieder der Geist vor mir der sagte: «Ich gratuliere dir dass du den geheimnisvollen Mann vertrieben hast.» Und so wie er gekommen war verschwand der Geist wieder. Dann ging ich zum Briefkasten und holte die Post. Als ich den Brief aufmachte und ihn lies erschrak ich. Es war eine Drohung. Da drin stand: Wir geben dir genau einen Tag dann wollen wir dich nicht mehr in dieser Stadt sehen. Dann packte ich meine Sachen und fuhr zum Flughafen. 