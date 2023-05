Klub der jungen Geschichten Die seltsame Frau Janis Kuster, Kriens, 3. Sek

(chm)

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf ganz besondere Weise viel mehr zurück.

Eines Tages an einem Freitagabend, ging ich in eine Pizzeria und ass eine Pizza-Salami. Die Pizza kostete 18 Franken. Da ich 20 Franken dabeihatte, waren noch 2 Franken übrig. Schon bevor ich in den Laden gegangen war, war mir eine Frau aufgefallen, die auf dem Fussgängerweg gesessen war. Sie hatte eine orangene Jacke, lange braune Haare und einen merkwürdigen Hut vor sich. Ich ging zu ihr und warf die 2 Franken in ihren Hut. Sie sprach mich an und fragte mich: «Wieso haben Sie mir diese 2 Franken gegeben?» Ich antwortete: «Ich habe gerade eine Pizza für 18 Franken gekauft und hatte 2 Franken übrig. Dann dachte ich mir, ich könnte sie ja Ihnen geben.» Sie antwortete zurück: «Warum haben Sie die 2 Franken nicht als Trinkgeld in der Pizzeria gegeben?» Ich wunderte mich, wieso sie das alles fragte, und antwortete ihr: «Ich habe es nicht als Trinkgeld gegeben, weil es lange gedauert hat, bis die Pizza gekommen ist. Und warum fragen Sie mich das alles?» Sie antwortete: «Ich frage das alles, weil ich mich wundere, warum Sie einer Obdachlosen Frau wie mir Geld geben.» Ich antwortete: «Es muss sicher schlimm sein, auf der Strasse zu leben.» Ich verabschiedete mich von ihr und ging wieder nach Hause. Am nächsten Morgen, etwa um 08:30, ging ich in die Bäckerei, um mir ein Brot zu holen. Schon wieder sah ich die Frau in der Orangen Jacke. Ich ging wieder zu ihr und legte erneute 3 Franken, die noch übrig waren vom Brot, in ihren Hut. Sie sagte: «Ich wollte eigentlich nur ein Experiment machen und der 10. Person, die mir Geld gibt, 200 Franken zurückgeben. Doch in 3 Tagen sind nur Sie zu mir gekommen und haben Geld gegeben. Deshalb wollte ich ihnen diese 200 Franken geben!»