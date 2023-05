Klub der jungen Geschichten Die Sockenmonster Laura Steimen, Alpnach, 1. Oberstufe A2

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hat.

Es erklang ein merkwürdiges Brüllen aus dem Schrank. Dann nochmals und ich verstand, was es brüllte. Es brüllte: «Ich will den Socken!!!»

Das irritierte mich ein bisschen, weil ich mir vorgestellt hatte, es würde etwas gruseliges schreien, doch es schrie: «Ich will den Socken!!!». So wurde ich neugierig und ging näher hin, um zu sehen, was in dem Schrank rumschrie. Als ich nahe genug war, öffnete ich den Schrank ganz und sah ein…. Ja was eigentlich? Es war klein und hatte die Form von einem Socken, kleine Hörner und buschige blaue Haare auf dem Kopf. Es hatte auch grosse blaue Augen und ein riesiges bösartiges Lächeln im Gesicht. Aus diesem Lächeln ragten viele spitzige Zähne hervor. Als ich es fertig angestarrt hatte, fragte ich: «Was bist du denn?» Es fragte ziemlich unfreundlich dieselbe Frage zurück. Ich war verwirrt über die Gegenfrage, doch ich fing mich schnell wieder und sagte: «Ich bin Yamina, ein Mensch.» Währenddessen sah ich, dass in dem Schrank noch mehr solche kleinen Monster rumlungerten und da sagte plötzlich eines, ein kleines, wahrscheinlich ein Kind: «Ich will meinen Bruder zurück!» Anklagend starrte es mich an. Verwundert schaute ich zurück und hatte keinen Plan, was es damit meinte. Als es plötzlich vom Boden herauf schrillte: «Lass mich endlich freiiiiiiiii!», wurde mir einiges klar und ich schaute zu meinem Socken herunter, der lebendig wurde und ein sehr vorwurfsvolles Gesicht zog. Völlig verstört riss ich mir den sprechenden Socken vom Fuss und schleuderte ihn in hohem Bogen in den Schrank.

Zu meinem Entsetzen bemerkte ich, dass die Socken nicht ein fröhliches Wiedersehen feierten, sondern ihre scharfen Zähne bleckten und bedrohlich auf mich zukamen. Da dachte ich nicht mehr lange nach und hetzte zur Kellertür. Hinter mir vernahm ich das hüpfende Geräusch der Socken, die mir auf den Fersen waren. Ich schaffte es gerade noch die Tür zuzuschlagen, bevor die ersten es schafften, durch sie hindurch zu schlüpfen.

Nach diesem Vorfall ging ich nie mehr in den Keller.