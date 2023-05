Klub der jungen Geschichten Die Spinnen-Attake Jan Amrhein, Flüelen, 6. Primar a

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Neugierig öffnete ich den Schrank langsam und es wurde immer heller. Ich wollte eine Sonnenbrille holen, aber der Schrank war schon offen. Es schwebte ein goldenes altes Buch! Ich erkannte die Schrift von meinem Urgrossvater. Als ich es anfassen wollte, passierte etwas Schreckliches! Es kletterten tausende kleine Spinnen aus allen Ritzen im Keller! Ich rannte, so schnell ich konnte Treppe für Treppe hoch. Panisch schaute ich im Dachgeschoss nach draussen, was los war. Sie krabbelten alle aus dem Boden in unserem Garten. Ich hatte grosse Angst, das Haus könnte kippen. Aber als ich die ersten Spinnen im Haus sah, kletterte ich zitternd aus dem Fenster! An der Abflussröhre konnte ich mich nur noch halten. Fast fiel ich zu Tode! Im zweiten Geschoss rutschte ich aber ab! Ich landete im Rasen. Zum Glück war ich nicht tot. Hektisch stand ich auf und rannte davon. Gleich informierte ich die Polizei. Ein wenig später traf die Feuerwehr bei mir zu Hause ein. Sie bespritzte die Tiere mit Gift. Nach einer Reinigungsaktion war alles wieder normal. Nach einer Woche konnte ich es nicht mehr aushalten. Ich ging sehr risikofreudig nochmals in den Keller und versuchte es noch einmal. Langsam öffnete ich den Schrank und zog das Buch schnell heraus und schmuggelte es vorsichtig in mein Zimmer. Aufgeregt klappte ich es auf. Aber ich war enttäuscht. Es war alles auf Lateinisch! Wütend warf ich es auf den Boden. Da fiel ein Casino-Chip aus dem Buch. Ich bewunderte ihn. Sofort zog ich mich an und ging ins Casino in der Stadt. Glücklich suchte ich mir einen Automaten aus. Ich entschied mich für das Millionenlotto. Als ich den Chip hineinwerfen wollte, passte er aber nicht rein. Ich fragte ängstlich eine Verkäuferin. Sie antwortete, das sei ein defekter Chip und ich könne ihn gegen zwei Franken eintauschen. Aber ich schaute ihn mit grossen Augen an. Ich sagte ihr, ich möchte nicht, denn ich glaubte ihr nicht, dass er wertlos ist.