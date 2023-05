Klub der jungen Geschichten Die Sternenkette Martina Kiser, Alpnach, 3. Oberstufe A2

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Er war aus einem dunklen Holz gemacht und war mit einer zentimeterdicken Staubschicht überdeckt. Es hätte ein normaler Schrank sein können, wenn da nicht dieses golden scheinende Licht gewesen wäre. Ich öffnete den Schrank noch weiter. Doch plötzlich war da kein Licht mehr, sondern nur noch Dunkelheit. Ich schaute mich um. Ich war eigentlich nur in diesen Keller gegangen, weil ich meine Katze gesucht hatte. Ich ging immer zu ihr, wenn es mir nicht gut ging. Und heute ging es mir nicht gut. Vor einer Woche war mein Grossvater gestorben, der mir sehr nahe stand und heute hatte zudem noch Streit mit meinen Freunden gehabt. Jetzt fühlte ich mich einsamer als je zuvor. Wenn ich solche Situationen in meinem Leben habe, dann suche ich immer Trost bei meiner Katze Minka. Doch hier war keine Spur von ihr. Jetzt stand ich also vor diesem Schrank wo gerade noch vor zwei Sekunden ein Licht daraus geleuchtet hatte. Doch in diesem Schrank war nichts ausser Staub und einer alten Holzkiste. Sie war mit kunstvollen Schnitzereien versehen. Ich hob die Kiste hoch und nahm sie genauer in Augenschein. Sie hatte ein silbernes Schloss. Ich versuchte die Kiste zu öffnen, aber natürlich war sie abgeschlossen. Vielleicht lag der Schlüssel noch irgendwo im Schrank? Ich kniete mich hin und tastete den Boden des Schrankes ab. Doch da war nichts. Natürlich. Ich stemmte mich hoch und hob die Kiste vom Boden auf. Ich beschloss meine Mutter zu fragen, was es mit dieser Kiste auf sich hatte. Ich stieg die Treppe hinauf und ging zu meiner Mutter in die Küche. Sie las gerade Zeitung am Küchentisch als sie mich bemerkte. Ich stellte die Holzkiste auf den Küchentisch und fragte: «Diese Kiste habe ich im Keller in einem alten Schrank gefunden. Weisst du was da drin ist oder hast du einen Schlüssel?»-«Nein ich habe keinen Schlüssel. Ich wusste nicht einmal dass es in diesem Schrank eine solche Kiste gibt.» sagte Mama. Ich seufzte, nahm die Kiste wieder mit und ging in den Flur. Als ich an dem grossen Spiegel, der an der Wand hing, vorbeiging, stutzte ich. Ich ging zurück zum Spiegel und schaute auf meinen Hals. Dort hing die Kette, die ich mal von Grossvater bekommen hatte. Ihr Anhänger war ein silberner Schlüssel. Ich nahm die Kette ab und steckte den Schlüssel in das Schloss der Kiste. Ich drehte den Schlüssel und es klickte. Als ich den Deckel öffnete sah ich eine weitere Kette, von der ein warmes, goldenes Licht ausging. Er war eine goldene Kette mit einem zwölfzackigen Stern als Anhänger. In der Mitte des Sternes funkelte ein Rubin. Neben der Kette lag ein Brief, auf dem ich die Schrift meines Grossvaters zu erkennen glaubte. Ich hob in hoch und las ihn durch.

Liebe Malin

Ich weiss, dass ich nicht mehr lange zu leben habe, wenn du das liest. Dann werde ich wahrscheinlich nicht mehr da sein. Du musst einen grossen Fehler von mir, den ich in der Vergangenheit gemacht habe, wieder gut machen. Diese Kette ist eine Zeitmaschine. Mit der kannst du zurückreisen und somit meinen Fehler verhindern. Ich habe dir den Schlüssel zu dieser Kiste gegeben, weil ich weiss, dass du die richtige für diesen Job bist und ich dir vertraue. Ich warte im Jahre 1971 bei mir zuhause auf dich.

Viel Glück.

Alles Liebe

dein Grossvater

Ich schaute von dem Brief auf und wischte mir eine Träne von der Wange. Das musste ich erst mal verdauen.