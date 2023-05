Klub der jungen Geschichten Die Suche nach dem Diamanten Nina Stofer, Schwarzenberg, 6. Primar

(chm)

An einem warmen Frühlingstag beschloss ich in die Stadt zu gehen. Meine Eltern sassen auf dem Sofa. Mein Papa fragte: «Lina wo gehst du» Ich antwortete darauf: «Ich gehe in die Stadt.» «Okay mach das. Aber pass auf dich auf. Dann zog ich mir meine blauen Schuhe an und schlüpfte in meinen grünen Lieblingspulli. Meine schneeweise Eule Luna flog auf meine Schultern und schoss dabei eine Vase vom Tisch. Da war meine Mutter ein bisschen sauer. Bevor ich aus dem Haus ging rief ich noch: «tut mir leid.» Ich hörte sie nur noch seufzen. Dann schlenderte ich durch die Stadt. Als ich in eine Strasse mit nur wenigen Häusern abbog, sah ich eine ältere Frau mit kaputten Kleidern, die auf einer kaputten Decke sass. Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf besondere Weise viel mehr zurück. Sie stand auf und saget: «Du bist die erste, die mir etwas gibt. Du bist ein guter Mensch. Deshalb gebe ich dir jetzt eine besondere Aufgabe. Finde den magischen Diamanten. Aber Achtung, der Weg ist sehr lange. Hier ist die Karte und in dieser Höhle ist der Diamant.» Ich und Luna machten uns auf den Weg. Wir gingen in einen grossen Wald. Plötzliche raschelte es im Gebüsch hinter uns und zwei schwarz gekleidete Gestalten sprangen heraus. Luna flatterte vor Schreck auf einen Baum. Ich sah ganz genau hin. Es waren zwei Männer. Sie waren gross, sehr gross. Der etwas kleinere Mann rief mit tiefer Stimme: «Gib die Karte her!» Gleichzeitig richtete der andere eine Pistole auf mich. Zitternd hielt ich ihm die Karte hin. Doch dann flog Luna auf die Kerle zu, krallte sich die Pistole und landete auf meiner Schulter. Die Kerle guckten verdutzt. Ich richtete die Pistole nun auf sie. Da fingen sie an zu lachen. «Das ist gar keine echte Pistole.» Ich gab Luna ein Zeichen. Luna schoss wie ein Pfeil durch die Luft auf die Räuber zu. Diese liessen die Karte fallen und ergriffen die Flucht. Ich hob die Karte auf und ging weiter. Luna flatterte neben mir her. Irgendwann nach einer Ewigkeit kamen wir bei der Höhle an. Wir mussten ganz lange suchen.

Doch schliesslich haben wir den Diamanten gefunden. Dier Diamant war schön, aber nicht magisch. Ich steckte ihn in die Jackentasche und sagte zu Luna: « Ich wünschte, wir wären schon wieder in der Stadt. Sonst müssen wir ja alles zurück laufen» Aus heiterem Himmel war da ein blaues Licht und ehe wir uns versahen, waren wir wieder da wo vorher die Frau war. WOW, das war der Diamant. Aber wo ist die Frau?, fragte ich mich. Sie war wirklich nicht mehr da. Nur noch ein Zettel lag auf dem Boden. Auf dem Zettel stand: «Du hast ihn gefunden. Jetzt bringe ihn in das alte, verlassene Haus gegenüber.» Ich ging hinein und Luna flatterte sofort zu einer Luke im Boden. Auch da gingen wir hinunter. Ich sah die Obdachlose. Nur war sie gar nicht mehr obdachlos. Sie sass auf einem Stuhl und las ein Buch. Sie sagte: «Ich heisse Maria. Du hast den Diamanten gefunden. Nun schenke ich ihn dir als Belohnung. Er kann nämlich Wünsche erfüllen.» Von nun an besuchten Luna und ich Maria jeden Tag und haten tolle Gespräche zusammen.