Klub der jungen Geschichten Die Suche nach dem Dieb Elena, Wohlen (AG), 5. Klasse

«Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte», sagte Sarah, die gerade in Lisas Baumhaus sass. «Dann ging plötzlich die Schranktür auf und deswegen bin ich jetzt zu dir nach Hause gerannt, Lisa» «Man Sarah! Warum hast du nicht die Polizei angerufen?», fragte Lisa und schüttelte ihren Kopf. Doch Sarah antwortete zackig wieder: «Es könnte ja ein Dieb gewesen sein, und wenn ich dann noch durchs Haus gelaufen wäre, hätte er mich vielleicht erwischt.» « Du hast recht», sagte Lisa, «Wir treffen uns Heute Abend vor deinem Haus und suchen zusammen nach dem Dieb!»

Als sie sich vor Sarahs Haus trafen, gingen sie zuerst in den Keller. «Und? Sollen wir den Schrank öffnen?», fragte Lisa. Sarah sah ziemlich ängstlich aus aber antwortete mit einem deutlichen «Ja.», sie schauten in den Schrank, doch da war nichts mehr zu sehen. Sie drehten sich um und wollten sich noch im restlichen Haus umschauen, bis sie ein Geräusch hörten. «Komm! Gehen wir nach oben.» Leider fanden sie nichts. «Komm, schauen wir mal in deinem Zimmer nach. Vielleicht denkt der Dieb ja, dass wir denken, dass er schon weg ist, obwohl er sich in deinem Zimmer versteckt.» «Stimmt, lass uns schauen gehen», sagte Sarah und ging los in ihr Zimmer. Sie schauten überall nach bis Lisa sagte: «Okay jetzt nur noch deinen Schrank. Hast du viel Platz darin?», fragte Lisa. «Eigentlich schon, ich habe einfach ziemlich viele Kleider, das heisst wir müssen ein bisschen rumwühlen.» Sie wühlten herum aber fanden nichts. Deswegen gingen sie noch ins Badezimmer schauen. «Wenn er hier nicht ist dann müssen wir es aufgeben», behauptete Sarah. Doch dann hörten sie ein lautes Geräusch und sie rannten direkt nach unten um nachzuschauen. « DA!», rief Lisa und rannte aus dem Haus. Sarah lief ihr hinterher und wirklich, draussen stand eine grosse Gestalt.

Lisa lief vorsichtig auf die Gestalt zu und tippte sie an. Die Person schreckte auf und sagte dann mit geschockter Stimme: «Lisa? Sarah?» Sarah schaute die Person sprachlos an: «Papa?.., und wir dachten du wärst ein Dieb.» Sarah`s Vater antwortete wieder mit einer beruhigten Stimmer: « Ich hätte dir wohl sagen sollen das ich wieder Materialien aus dem Schrank nehmen musste.» Sarah erwidertet: «Das stimmt, ich glaube du schuldest mir und Lisa etwas! Hmm… Wie wäre es mit einem Film im Kino?» Und das durften die beiden auch. Schon eine Woche später waren sie im Kino und hatten viel Spass zusammen.