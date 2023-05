Klub der jungen Geschichten Die Suche nach den Elefanten Elin Walker, Flüelen, 5. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Es ist trotzdem schiefgegangen. Alle Elefanten sind ausgebrochen! Im Zoo herrscht ein riesiges Durcheinander und alle sind aufgeregt. Ein Fall für die Zoodetektive. «Wir müssen alle Elefanten wieder einfangen!», schreit Elisa. John, Lias und Anna stimmten ihr zu. «In der Nacht sind alle sieben Elefanten ausgebrochen und haben alles verwüstet. Man sieht Spuren bis zu der Aussenmauer des Zoos. Weiter nicht, sie wahrscheinlich einen Ausgang gefunden», erzählt Lias, der Boss von ihnen.

Als Anna heute Morgen aufstand, schlurfte sie zuerst zum Bad und dann zum Küchentisch. Darauf lag eine Zeitung. Anna schlug sie auf, las die Titelseite und staunte. Derjenige, der die Elefanten fand, bekam 1 Million Franken! Schnell rief sie John, Elisa und Lias an. Um Punkt 13 Uhr standen sie beim Elefantengehege. Na dann los. Anna hat der Zeitungsartikel in der Hand und reichte ihn herum. Ein Bild war auch darauf. Es zeigte eine kaputte Zooaussenmauer. «Da müssen wir hin», stellte John fest. Die Spuren führten zu einer Höhle. Elefantengeräusche kommen aus der Höhle. Zum Glück hatte Lias an eine Taschenlampe gedacht. Die Geräusche werden immer lauter. «Eine Mamma und ein Babyelefant!», jubelt Elisa. Elefanten sind nämlich ihre Lieblingstiere. «Weiter geht es Leute», sagt John. «Die Elefanten müssen schnell gefunden werden.» Sie machen sich auf die Suche. Zwei andere Elefanten versteckten sich in einem Wald. «Drei Elefanten müssen noch gefunden werden!», sagt Lias am nächsten Tag. Sie suchen und suchen. Doch vergeblich, die Tage vergingen bis zu einem Tag. Als Lias mal im kleinen Wäldchen von dem Zoo nachsah, fand er zwei Elefanten. Der letzte fanden sie im Dorf herumspazieren. Und tatsächlich an einem Tag bekamen sie diese 1 Million Franken. Es wurde gefeiert und gefeiert. Mit diesem Geld kauft sich die Bande einen kleinen Babyelefanten. So lebten sie glücklich weiter.