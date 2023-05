Klub der jungen Geschichten Die Suche nach Ramses 4 Silvan Knüsel, Stans, 6. Primar

Die Suche nach Ramses 4

„Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte.“

“Jetzt reicht es mir allmählich! Meinen Vater habt ihr gefunden, aber mich habt ihr immer noch nicht gefunden! Dabei bin ich in der genau gleichen Pyramide; aber nein, mich findet ihr dummen Forscher nicht! Ihr müsstet nur einen Hohlraum mit einer Treppe nach unten finden, dann hättet ihr mich schon gefunden.”

Als der 41 Jahre alte Lukas von Burgharth am nächsten Morgen aufwachte, hatte er noch immer ein Bild von dem unbekannten Pharao vor sich. Zuerst dachte er, sein Gehirn hätte ihm einen Streich gespielt, aber da entdeckte er ein Stück Papyrus auf seinem Tisch. Der unbekannte Pharao hatte ihm eine Notiz hinterlassen. Auf dem Zettel Stand: «Damit du mich nicht vergisst, hinterlasse ich dir hier eine Notiz. Gehe zur Cheops-Pyramide und suche dort einen grossen Hohlraum mit einer grossen Gotts Figur. Suche dort nach einer verborgenen Klappe im Boden.”

Lukas ass hektisch was zum Frühstück und machte sich schon 10 Minuten später auf den Weg zum Universitätsrat, um das, was er herausgefunden hatte, dem Präsidenten des Rates zu präsentieren. Als er etwa eine halbe Stunde später dem Präsidenten dies vorstellte, sagte der Präsident: ”Ich kann leider keine Expedition organisieren, weil wir erstens zu wenig Geld haben und zweitens sind es mir viel zu wenig Beweise, dass es diesen Pharao gibt.” Also ging er wieder nach Hause. Dort rief er seinen Multimilliardärsbruder an. Er fragte ihn, ob er ihm eine Expedition organisieren würde. Der Bruder sagte: ”Ja, aber nur wenn ich mitkommen darf.” “Ja, aber natürlich! Wenn du sie ja schon organisierst, dann darfst du natürlich auch mitkommen!», sagte Lukas.

10 Tage später hoben sie mit einem Airbus A 380 von Los Angeles Richtung Kairo ab. Gut 16 Stunden später landeten sie am Flughafen von Kairo. Sie gingen in ein 1-Sternehotel. Im Zimmer war alles sehr schäbig. “Scheisse!” rief Lukas.

Am nächsten Tag gingen sie mit einem Jeep zu der Cheops-Pyramide. Sie hatten sich dort mit einem Forscher verabredet, den Lukas schon lange kannte. Dieser Forscher kann immer, wann er will, in die Cheops-Pyramide. Der Forscher heisst Jakob. Jakob sagte, sie müssten nun etwa 20 Meter an der Pyramide hochklettern, denn da war der alte Eingang in die Pyramide. Als sie 10 Minuten später dort ankamen, erwartete sie dort ein Archäologe und ein dunkles Loch. Der Archäologe würde sie begleiten, damit erstens nichts passiert und zweitens falls sie etwas finden würden, würde er es vorsichtig ausgraben, da er das richtige Material dabei hatte. Also packten alle ihre Taschenlampe aus. Aber nur der, der vorneweg lief, hatte seine angeschaltet. Die anderen klopften immer wieder an die Wand, um mögliche Hohlräume zu entdecken. Etwa eine halbe Stunde später entdeckt Lukas rechts von ihnen einen Hohlraum. Der Archäologe stellte seinen Rucksack ab und öffnete ihn. Aus dem Rucksack holte er einen Vorschlaghammer. Danach rief er den anderen zu, sie sollen ein paar Schritte zurückgehen, da er jetzt die Mauer durchschlagen würde. Da rief Lukas: “Aber wir können doch nicht einfach altes Kulturgut kaputtschlagen!” Da sagte Jakob: “Wir haben die Genehmigung eingeholt, hier die Mauer kaputtzuhauen.” Also schlug der Archäologe die Mauer ein. Dahinter kam ein grosser Saal mit einer riesigen Gottsfigur zum Vorschein. In der Mitte des Saals leuchtete etwas auf dem Boden. Alle rannten dorthin. Es war ein Quadrat, das auf dem Boden leuchtete. Seltsamerweise drang auch Wärme aus dem Quadrat. Da sagte der Bruder von Lukas: ”Das könnte auch eine Falltür sein.” Und genau so war es auch.

10 Minuten später hatten sie die Falltür geöffnet. Aber die Hitze, die aus dem Schacht vor ihnen drang, war mittlerweile unerträglich. Nur Lukas machte das nichts aus. Er stieg ohne weiteres in den Schacht herunter. Etwa eine Minute verstrich, doch plötzlich kletterte er hastig aus dem Schacht. Als er oben war, rief er: “Da unten ist ein riesiger Kohlehaufen und der brennt lichterloh!”

Glücklicherweise fanden sie hinter der Götterfigur eine riesige Löschdecke. Sie holten sie und Lukas ging mit ihr wieder in den Schacht. Etwa 20 Minuten später hörte endlich die Hitze auf, aus dem Schacht zu kommen. Auch das Licht im Schacht erlosch. 5 Minuten später kam Lukas im Schein seiner Taschenlampe wieder zum Vorschein. “Ihr könnt kommen! Das Feuer ist gelöscht und die Hitze ist hier unten auch einigermassen erträglich.” Also kletterten sie alle nach unten zu Lukas. Sie liefen einen langen Korridor entlang, als sich der Weg plötzlich gabelte. Am Anfang der beiden Gänge standen jeweils eine Feuerschale. In beiden war ein wenig Kohle. In dem Gang, in dem sie gerade waren, war an einer Wand, eine unbenutzte Fackel. Zum Glück hatte Jakob ein paar Streichhölzer dabei. So entzündeten sie die Fackel. Als sie die Fackel aus der Halterung nahmen, fiel ein Stück Papyrus runter auf den Boden. Lukas hob den Papyrus hoch und faltete ihn auseinander. Es war eine Karte, die der Pharao für sie hinterliess. Der Karte nach mussten sie den rechten Gang nehmen. Es war wie ein Muster aufgebaut. Man musste abwechselnd rechts und links abbiegen. In manchen falschen Gängen war ein grosses Ausrufezeichen, aber auch auf manchen Richtigen war eines drauf. Diese Zeichen bedeuten, dass in dem Gang eine Falle war. In einem Gang, den sie nehmen mussten, war zum Beispiel eine gut getarnte Falltür und wenn man drauftrat, dann stürzte man 3 Meter in die Tiefe und zuunterst, waren noch sehr spitzige Dornen. Also bei jeder Falle, wenn man auf sie hineinfiel, war man so gut wie tot.

Sie waren nun seit ein paar Stunden in dem Todeslabyrinth, als sie plötzlich auf eine Tür stossen. Sie öffneten sie vorsichtig, immer darauf bedacht, dass sie eine Falle sein könnte, und vor ihnen erstreckte sich eine riesige Halle, nämlich der Grabsaal von dem unbekannten Pharao. Überall war Gold und anderes wertvolles Zeug. Lukas, Jakob und der Archäologe wurden vor allem von dem Sarg am anderen Ende der Halle angezogen. “Da drin ruht der Pharao. Aber ehrlich gesagt, möchte ich ihm endlich einen Namen geben”, sagte Lukas. “Wie würdest du ihn denn nennen?”, fragte sein Bruder, der gerade dazugestossen ist. “Ich würde ihn Ramses 4 nennen”, sagte Lukas.

Ende