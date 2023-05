Klub der jungen Geschichten Die Suche nach Schutz Flurin Thoma, Buochs, 6. Primar

(chm)

Wir waren uns absolut sicher das nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.

Dies ist die Geschichte von 3 ukrainischen Flüchtlingen.

Hallo, ich bin Artem, und bin zusammen mit Yegor und Danlyo aus der Ukraine geflüchtet. Wir sind alle 15-jährig. Als wir in der Schweiz angekommen waren, kam mir die Idee, unsere ganze Flucht aufzuschreiben und als Buch zu verkaufen.

Kiew war einst eine friedliche Stadt. Doch dann kam der Krieg. In der Nacht zerrissen Explosionen die Stille und Flugzeuge flogen über Kiew hinweg. In dieser Stadt wohnten ich, Yegor und Danlyo in einer zweistöckigen WG. Ich bin gross, braunhaarig und sportlich. Yegor ist blond und etwas kleiner als ich und sehr klug. Danlyo hat wie ich braune Haare und einen Boxerschnitt. Ich, Yegor und Danlyo sind Parcourläufer. Wir haben uns kennengelernt in der Landesauswahl im Parcourlaufen.

Seit wir uns kennen, sind wir unzertrennlich. Bereits nach einer Woche beschlossen wir, zu flüchten und zwar in die Schweiz zu meinem Onkel. Er wohnt in Buochs einem kleinen friedlichen Dorf am See. Das weiss ich, weil ich ihn schon zweimal besuchen war.

Beim ersten Mal hat er uns allen dreien ein Schweizer Taschenmesser geschenkt. Beim zweiten Mal hat Onkel Franz uns grosse Bergrucksäcke geschenkt. Verzeiht mir, wenn ich manchmal etwas abschweife.

Wir packten also unsere Sachen in die drei grossen Bergrucksäcke, die uns mein Onkel Franz geschenkt hatte. Am nächsten Morgen zogen wir los. Wir kamen gut voran auf unseren Quads. Doch dann hörten wir Schüsse vor uns. Wir haben angehalten und nachgesehen, was los war. Vor uns tobte ein Kampf! Wir beschlossen, ringsherum zu fahren, doch leider haben wir uns die falsche Seite ausgesucht. Plötzlich hörte ich Schreie. Wir waren entdeckt worden!

Schüsse zischten über unsere Köpfe hinweg. Ich, Danlyo und Yegor gaben Vollgas. Peng, einer meiner Reifen war geplatzt. Wir fuhren im Zickzack davon, um nicht von den Kugeln durchlöchert zu werden. Plötzlich hörten die Schüsse auf.

Wir hielten an, um etwas zu essen und trinken. Ich habe mein Quad notdürftig mit einem Kaugummi geflickt. Den Rest des Tages konnten wir ohne grosse Zwischenfälle weiterfahren.

Als es dunkel wurde, schlugen wir unser Nachtlager in einem kleinen Wäldchen neben einem Bach auf. Yegor ging im Wald jagen und ich machte Feuer. Kurz darauf kam Yegor mit einem Hasen zurück. Wir haben den Hasen gebraten und gegessen kurz darauf gingen wir schlafen. Am nächsten Morgen gab es Brot aus unseren Rucksäcken. Kurz darauf fuhren wir wieder los.

Am Mittag machten wir auf einem kleinen Hügel rast. Doch dann sagte Yegor: «Seht mal da unten, ein russisches Militär Lager und direkt dahinter die polnische Grenze. Wir dürfen kein Risiko eingehen. Die Quads sind zu laut. Wir müssen zu Fuss weiter.» Damit waren alle einverstanden.

Nun war es gut, dass wir Parcours Läufer sind, denn es gab viele Hindernisse. Doch da wurde mir klar, dass wir wohl den falschen Weg gewählt haben, denn plötzlich standen wir mitten im Militärlager. Schüsse zischten über unsere Köpfe. Wir gingen hinter ein paar Fässern in Deckung. Während ich und Danlyo die Fässer um uns stapelten, schoss Yegor ein paar Kugeln, um die heranstürmenden Soldaten etwas zu bremsen. Da fiel mir etwas Komisches auf: Hier war Ukrainisch besetztes Gebiet, also was hatten die Soldaten hier zu suchen? Plante Russland vielleicht, auch dieses Gebiet anzugreifen?

Ich erzählte den anderen davon und dann waren wir uns einig: Wir mussten die Ukraine warnen. Also stürmten wir aus unserer Deckung in eines der Zelte, und schnappten uns ein Funkgerät. Dann schnitt ich mit meinem Schweizer Taschenmesser einen Ausgang. Mit einem Bus fuhren wir dann von Polen in die Schweiz.