Klub der jungen Geschichten Die tödlich endende Schulreise Ayleen Baumeler, Hünenberg See, 6. Primar

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Aber jetzt erst mal von Anfang. Vor 3 Jahren gingen wir auf eine Klassenreise, es war geplant das wir 1 Woche in einem Jugendlager übernachten. Ein Mädchen, aus der Gruppe, wo ich bin, schlug vor, auf einem Berg weit weg vom Lager zu übernachten. Da wusste sie noch nicht, dass es tödlich für sie enden wird. Vor 3 Jahren es «Hey, warte!», rufe ich Alex zu. «Was ist?» «Wir müssen zurück ins Lager.» «Sei nicht so, es war Tianas Idee auf dem Berg zu übernachten und alle ausser du wollten mit, also wenn du schon brav sein willst, geh zurück ins Lager oder hör auf zu meckern und komm.» «Ja, okay, ich komme ja schon.» Ich ändere meine Meinung schnell als wir auf dem Berg ankamen. Okay, ich muss zugeben, Tiana hatte recht, es ist eine gute Idee hier zu übernachten.» Ich schaue mir den schönen Ausblick an, plötzlich spüre ich eine Hand auf meiner Schulter «Hey, also konnte dich Alex doch überzeugen mitzukommen. «Ja», gab ich nur kleinlaut bei. «Komm, gehen wir zu den Zelten, alle haben schon auf euch gewartet.» Wir folgen Tiana einen schmalen Weg entlang bis wir bei den Zelten ankommen. Wir setzen uns um das Lagerfeuer, dass in der Mitte des Zeltlagers brennt. Es vergehen einige Stunden und die Sonne geht schon langsam unter. «Ich habe einen Vorschlag, machen wir doch eine Nachtwanderung», schlagt Juliette vor. Alle stimmen der Idee zu und wir machen uns auf den Weg. Wir schreiten einen so schmalen Pfad entlang, dass wir nur in einer Reihe laufen können. Ich empfehle keinen falschen Schritt zu machen, den auf beiden Seiten des Weges geht es mehrere Meter in die Senkrechte Tiefe. «Findet ihr nicht langsam das, dass eine dumme Idee war, wir stapfen mitten in der Nacht diesen schmalen Weg nach, es könnte etwas passieren», reklamiert ein Mädchen aus der Truppe. Es passiert schon nichts.» Wir laufen weiter, bis wir am Zipfel des Berges ankamen. Schau mal da drüben», ruft Tiana und zeigt auf eine alte, morsche Brücke. «Komm, gehen wir da rüber, da ist eine Bank, da könnten wir ja die Sterne beobachten.» Paar stimmten ihrer Idee zu, ich schüttle nur mein Kopf und sage «Diese Brücke sieht nicht stabil aus und darunter geht es mega weit in die Tiefe, ich bleibe hier.» «Okay, wenn du so eine Spielverderberin sein willst von mir aus, bleib hier.» Sie betretet die Brücke und sagt, «Siehst du es passiert ni- «, ein Knarren, die Brücke beginnt zu wackeln und das Holz beginnt abzufallen» «Oh nei-!» ist bereits zu spät, sie stürzt durchs Holz in die Tiefe, ein kurzer, lauter Knall und Stille. Niemand wagt ein Wort zu sagen, niemand wagt sich ein Schritt zur Klippe zu machen, um über die Klippe zu schauen. «Eh … was ist gerade passiert», flüstert Alex leise. «Unsere Freundin ist gerade in den Tod gestützt, ich sagte, es sei keine gute Idee.» «Ich weiss, doch wir können jetzt nichts mehr machen, komm wir gehen zurück.» Auf dem Weg zu den Zelten sagt niemand etwas. Bei den Zellen angekommen sagt jemand «Ich weiss das, dass sehr traurig ist, aber wir können das niemandem erzählen, es würde so aussehen, als ob wir sie getötet haben und ich will nichts ins Gefängnis.» «Ja, du hast recht, okay, wir müssen hier und jetzt schwören, dass wir nie die echte Wahrheit über Tianas Tod preisgeben», füge ich bei. Alle stimmten mir zu. Als wenige Tage später die Polizei Tianas toten Körper fand, befragten sie uns, wir sagten einfach «Sie hat eine eigene Nachtwanderung gemacht und kam nie mehr zurück.»