Klub der jungen Geschichten Die tollpatschigen Einbrecher Flurin Vonarburg, Geuensee, 5. Primar

Wir waren uns absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Wir dachten, wir hätten einen guten Plan und fuhren los. Wir fuhren sehr lange, aber plötzlich machte es «ffff» und noch einmal «ffff» - zwei Reifen waren geplatzt. Wir fuhren mit den übrigen zwei Reifen zur nächsten Werkstatt. Sehr langsam. Als wir ankamen, merkten wir, dass die Werkstatt geschlossen ist. Wir wollten gerade ein Taxi rufen und nach Hause fahren, doch dann sahen wir zwei E-Bikes, die nicht abgeschlossen waren. Wir nahmen sie und fuhren Richtung Bank. Als wir ankamen, war es schon acht Uhr. Wir wollten eigentlich um ein Uhr einbrechen. Aber wir gingen trotzdem rein. Wir hatten extra Kopfhörer an, weil es uns beim Radfahren sonst langweilig gewesen wäre. Wir haben aber deswegen die Alarmanlage nicht gehört, als wir durchs Fenster eingedrungen sind. Wir haben alle Schubladen und Schränke durchsucht, aber nur vierzig Franken gefunden. Ich habe meinen Bruder gefragt, wo das Geld ist. Aber er hat nur «hä?» gesagt. Ich ging in ein anderes Zimmer, aber ich fand dort auch nur fünf Franken. Mir ist dann aber eingefallen, dass das Geld im Tresor sein muss. Deswegen gingen wir dann in den Keller, um nach dem Tresor zu suchen. Nach fünf Minuten hatten wir ihn gefunden. Wir versuchten minutenlang den Tresor mit einem Brecheisen aufzubrechen, aber es funktionierte nicht. Deswegen wollten wir zuhause besseres Material holen. Aber als wir hochkamen, standen zwanzig lachende Polizisten da und nahmen uns fest. Im Polizeiauto regten wir uns darüber auf, dass wir festgenommen wurden und riefen uns zu, wieso wir nicht um ein Uhr eingebrochen sind - und das war eigentlich das direkte Geständnis. Wir fuhren zum Polizeiposten und wurden auf alles Mögliche angeklagt und zu neun Jahren Haft verurteilt. Nach drei Tagen bei der Polizei wurden wir ins Gefängnis gebracht. Und - jetzt zehn Jahre danach - denke ich, dass alles an dem Einbruch falsch war.