Klub der jungen Geschichten Die tragische Geschichte von Tina Dino Alispahic, Zug, 3. Sek

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Alles hat angefangen als sie vier Jahre alt war. Ihre Eltern platzten vor Stolz und dann kamen auch die ersten Meter auf dem Dreirad. Jahre für Jahre vergingen, jetzt ist Tina schon fünf und sie kann es nicht mehr erwarten in die Schule zu gehen. Die ersten Tage gehen vorbei, irgendwann kann sie auch allein, eines Tages kommt der Vater nach Hause, die Mutter fällt in seine Arme und fängt direkt an zu weinen: „Die Schule hat angerufen, Tina war nicht hier.“ Alle waren ausser sich, sind ausgeflippt, Polizei wurde direkt alarmiert. Sie konnten nichts machen, als warten und das ging dann noch ein paar Jahre. Jeden Abend bevor sie schlafen ging, sagte sie: „Ich will doch nur meine Tochter haben!“ Dann kam die Nachricht, die Welt bricht zusammen, Tina wurde tot gefunden, im Keller von irgendeinem Mann. Voller Wut und voller Hass schwört der Vater, er wird diesen Mann zur Rechenschaft ziehen. Dann kam der Tag der Verhandlung, sogar der Richter weint, aber nur dieser Mörder lacht. Der Vater gibt seiner Frau einen letzten Kuss, steht auf, voller Wut, lädt die Pistole nach, zielt auf den Mann und sagt: „Das ist für Tina“ und der Mann liegt ohne Lebenszeichen am Boden. Ohne zu zögern wird der Vater festgenommen. Der Vater ist im Gefängnis, Tina ist tot, der einzige Grund, dass die Mutter sich nicht das Leben nimmt, ist, da bald der Bruder von Tina kommt.

Drei Jahre her ist das mit Tina. Es gab nicht einen Tag an dem die Mutter nicht geweint hat. Sie arbeitete sehr viel damit ihr Sohn Anik was zu essen hat. Anik dachte, dass sich der Vater von der Familie getrennt hat und vor allem wusste er nie etwas von seiner Schwester Tina. Anik bemerkte schon früh, dass seine Mutter nie viel Geld hatte, also wollte er ihr helfen mit dem Geld. Leider hat Anik Geld auf falsche Art gemacht. Er war so süchtig nach dem Geld, dass er nie aufhören konnte. Anik dachte sich nichts dabei, als es eines Tages an der Tür klopfte und hiess: „Hände hoch und alle auf den Boden!“ Er konnte alles ertragen, ausser das Schreien und die Tränen der Mutter.

Die ersten Tage waren im Knast nicht leicht, er musste sich oft beweisen. Als er eines Tages Probleme mit anderen Knastinsassen hatte, wurde er fast ins Koma geschlagen. Ein Mann hat ihm geholfen, der Mann schaute Anik in die Augen und half ihm hoch. Am nächsten Tag sassen die zwei zusammen und assen Mittag. Anik fragte den Mann: „Warum hast du mir geholfen?“. Der Mann antwortete daraufhin: “Du erinnerst mich an mein jüngeres Ich.“ Eines Tages kam der Mann weinend zu Anik zurück. Anik fragte, was los sei. Der Mann sagte: ‘’Meine Frau hat sich das Leben genommen.’’ Anik war zu schockiert, um zu antworten. Sekunden später rief ein Polizist Anik in die Zentrale, jemand möchte mit ihm reden. Diese Person sagte: «Anik, das wird für uns beide nicht leicht, deine Mutter ist von uns gegangen.’’ Anik konnte es nicht glauben und boxte gegen die Wand. Voller Wut und Trauer geht er zum Mann zurück und er sagte ihm, dass seine Mutter starb. Dann realisierten die beiden - sie sind Vater und Sohn. Ab jetzt waren sie unzertrennlich.

Acht Jahre sind vergangen. Anik ist draussen, hat einen Job gefunden und ist verheiratet. Sein Vater würde auch bald rauskommen. Anik und seine Frau schauten nur nach vorne. Dann kam der Tag als Anik und seine Frau eine Tochter bekamen und sie sie Tina nannten.