Klub der jungen Geschichten Die Traumreise Corsin Koch und Emma Lou Wolfisberg, Sempach, Primar

(chm)

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf ganz besondere Weise viel mehr zurück. Als ich weiter ging, rannte die Frau mir hinterher und überrumpelte mich. Da sagte sie: „Du hilfst armen Menschen, du darfst eine Reise machen. Wo immer du hin willst, ich zahle es“, sagte sie. „Das ist nicht nötig“, sagte der Mann. „Sie haben doch nichts“. „Oh doch, das ist nötig“, antwortete sie. „Okay, ich gehe. Ist es okay, wenn ich nach Dubai gehe“, fragte der Mann. „Ja klar“, sagte sie. „Der Flug geht morgen um 5 Uhr“. Er lief nach Hause und packte seine sieben Sachen. Am nächsten Morgen traf er die Frau am Flughafen. Die Frau rief ihn, er ging auf sie zu. „Wo ist eigentlich unser Flieger?“, fragte er die Frau. Sie packte ihn am Arm und zog ihn aus dem Flughafen. „Entführen sie mich gerade?“ „Natürlich nicht, ich bringe dich zu einem Privatjet“, erklärte die Frau. „Was? Ich dachte sie sind arm und nicht reich“, schrie der Mann. Sie lachte und erklärte ihm, dass sie vor einem Monat 5 Milliarden Franken von ihrem verstorbenen Opa geerbt hatte. «Oh na dann», antwortetet der Mann verblüfft. Nachdem gingen sie auf den Privatjet zu. Als sie reingingen erschreckte sich der Mann. «WAS? Hier ist ja alles aus Gold und Silber», schrie er wahrscheinlich so laut, dass man es bis ans andere Ende des Flughafens hören konnte. «Sei ein bisschen leiser, der Pilot fliegt in 5 Minuten los», erklärte die Frau mit einer beruhigenden Stimme. Nach 6 Stunden waren sie in Dubai angekommen. «Wir gehen jetzt in das schönste und teuerste Hotel in ganz Dubai», sagte die Frau stolz. «Mega cool!», erwiderte der Mann. Als sie dort angekommen sind, sahen sie, dass alles aus Gold und Diamanten war. Die Frau erklärte ihm, dass sie jetzt zum Markt fahren würden. Als sie auf dem Weg waren, geschah was Trauriges. Sie gerieten in einen schlimmen Autounfall! Doch in diesem Moment wachte der Mann auf, denn es war alles nur ein komischer Traum gewesen.