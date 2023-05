Klub der jungen Geschichten Die traurige Geschichte Iara Hunkeler, Buttisholz, 5. Primar

(chm)

Sandy warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab ihr auf besondere Weise viel mehr zurück. Einige Jahre später. Sally die Tochter von Sandy trat in das Haus und war ganz durchnässt. Bald darauf wollte die Mutter wissen wie die Schule war. Sally wollte antworten doch sie war so erschöpft, dass sie einfach gut wisperte. Sally ging in ihr Zimmer hinauf und wollte weinen, doch die Mutter merkte, dass irgendwas nicht stimmte. Inzwischen war Sally in ihrem Zimmer und Sandy klopfte leise an die Tür und ging herein. «Komm erzähl mir was dich bedrückt», wollte die Mutter wissen. Sally nahm tief Luft und mit einer ängstlichen Stimme fragte sie leise: «Was geschah damals auf der Strasse?» Die Mutter fing sanft an zu erzählen: «Vor langer Zeit, es war dunkel und es regnete. Ich fuhr von der Arbeit nach Hause. Plötzlich hörte ich Schreie aus der nächsten Ecke. Ängstlich wollte ich nachsehen und bemerkte, dass die Schreie von dir kamen. Während ich realisierte, dass du vor mir lagst, hatte ich so gute Gefühle in mir. Genau in diesem Moment trat aus dem Licht eine schwarz gekleidete Person und nahm dich und rannte los. Ich merkte, dass du so wichtig bist für mich. Und in diesem Moment wollte ich alles für dich tun, und rannte hinter der Person her. Laut schreiend rannte ich einige Zeit. Bisschen später war ich in einer Sackgasse gefangen, und da erblickte ich die Person. Erschrocken bemerkte ich wer es war! Mir liefen die Tränen hinunter! Es war, es war dein Vater! Obwohl du nicht mein Besitz warst, nahm ich meine letzte Kraft zusammen, riss dich aus den Händen von deinem Vater und nahm dich mit.» Auf einmal hörte Sandy auf zu erzählen und weinte. Sally probierte sie aufzumuntern aber vergeblich. Anschliessend schlurzte Sandy: «Deine Eltern wollten dich nicht, weil du ein bisschen anstrengend warst. Sie hatte nicht genug Geld deshalb gaben sie dich weg!» Sally dachte in diesem Augenblick, dass sie niemanden vertrauen kann. Aber Sandy sagte: «Ich stehe immer hinter deinem Rücken, egal was geschieht.» Sally war dankbar so ein lieber Mensch als Mutter zu haben. Sally gab ihrer Mutter eine Umarmung und flüsterte: «Ich bleibe bei dir Mutter, du bist der beste Mensch denn ich kenne!»