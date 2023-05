Klub der jungen Geschichten Die Übernachtung mir Lilly Leora Sallauka, Cham, 6. Primar

(chm)

Die Übernachtung mit Lilly.

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich dachte mir nichts dabei und holte den Schlafsack. Als ich wieder im Wohnzimmer war klopfte jemand an der Tür. Ich öffnete die Tür und es war Lilly. Sie kam für meine Übernachtungsparty. Ich lies sie herein und wir schauten einen Film. Dann zeigte ich ihr meine neue Kette, die ich von meiner Tante aus Ägypten bekommen habe: „Schau mal meine Tante hat gesagt das ich mit dieser Kette Cleopatra kontrollieren kann.“ Lilly antwortete: „Das geht nicht Cleopatra ist tot.“ Ich sagte das es funktioniert, aber sie glaubte mir nicht. Dann sagte sie das ich es versuchen sollte, aber ich hatte Angst. Sie nannte mich ein Angsthase, dann zog ich die Kette an und sagte drei Mal: „chari charu chara.“ Nichts geschah wir waren beide ein wenig enttäuscht, Ich war auch erleichtert, aber ich sagte nichts. Wir schauten noch einen Film, bis wir einschliefen. Am nächsten Morgen wurden wir wach, wegen Geräuschen das vom Keller kamen. Aber wir dachten es waren nur Wasserrohre. Wir fingen an aufzuräumen, aber die Geräusche gingen nicht weg. Meine Eltern waren noch bis um 12:00 Uhr in den Ferien, also musste ich nachschauen. Lilly wollte mitkommen, also gingen wir zu zweit. Wir betraten den Keller, dann schauten wir uns um, wir sahen ein Leuchten im Schrank. Ich öffnete den Schrank dann viel eine Person gewickelt in Klopapier hinaus ich und Lilli waren fasziniert. Lilli schrie: „du hattest recht Cleopatra ist nicht tot!“ Dann stand Cleopatra auf und schrie: „Ruhe!“ Es war so laut sie stand auf und fing zu rennen. Sie schubste uns und rannte die Treppen hoch, danach verriegelte sie die Tür. Ich und Lilly hatten grosse Panik, danach kam eine Person hinein. Es war die Polizei. Sie erzählten uns das es ein vermisster Einbrecher war.

Ende