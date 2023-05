Klub der jungen Geschichten Die Überraschung!!! Theodor Karajan, Zug, 5. Primar

(chm)

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf besondere Weise viel mehr zurück. Ein Tag zuvor war ich noch beim Fussballtraining gewesen wo ich mit meiner Mannschaft Ballkontrolle und Torabschluss geübt hatten. Jetzt stand ich vor ihr. Ich, mein Name war Horst Gurkenwurst und ich war 34 Jahre alt. Ich war in einer Fussballmannschaft in einem kleinen Dorf und trainierte viermal pro Woche. Ich wollte Profi werden, aber dafür bräuchte es noch ein bisschen. Aber jetzt wieder zurück zum Eigentlichen. Ich stand am Luzerner Bahnhof. Wieso ich am Bahnhof stand? Der Grund war, ich war bei einem FCL-Probetraining gewesen und war vollkommen fertig. Da sah ich eine arme Obdachlose Frau, die an einer Treppe sass, die zu den Gleisen führte. Ich gab mir einen Ruck und lief zu ihr. Ich hatte Mitleid mit ihr und nahm mein Portemonnaie hervor und legte ihr vorsichtig zwei Franken in den Hut, den sie aufgestellt hatte. Was dann geschah war unglaublich und so wären wir wieder am Anfang der Geschichte. Die Frau, die arm aussah stand auf und zog langsam ihr Kopftuch aus. Jetzt erkannte ich ihr Gesicht. Sie schien jünger zu sein als gedacht, aber man merkte, dass sie etwas heruntergekommen war. Ich fragte, woher sie kam. Sie antwortete, dass sie von hier aus Luzern kam. Ich wollte gerade weiter laufen da zog sie plötzlich ihre Maske aus. Die angebliche Frau hatte nur eine Fake Haut an, die sie jetzt langsam abzog. Darunter kam ein männliches Gesicht zum Vorschein. Es war geschätzt 20 Jahre alt und sah sehr sportlich aus. Es war das Gesicht von … Pascal Schürpf. Er erklärte mir, dass er ein Experiment machte bei dem er sich als alte arme Frau ausgab und nur so tat, als wäre er obdachlos. Weil ich so grosszügig war und der Frau helfen wollte bekam ich am Schluss eine Freikarte für ein FC Luzern Spiel und ein Autogramm und ein Probetraining. Aber ich hatte schon einmal ein Probetraining mitgemacht. Als er das hörte, sagte er, dass ich dann bei der ersten Mannschaft ein Probetraining absolvieren konnte. Ich war so happy, dass ich fast weinte. Er sagte, dass ich schon morgen ins Training kommen könnte. Ich konnte die halbe Nacht nicht schlafen und wollte perfekt dastehen, wenn ich ins Training kam, deshalb packte ich meine Sachen schon in der Nacht. Als ich am nächsten Tag zum Trainingsplatz kam, waren alle schon da. Die ganze Erste Mannschaft des FCL stand mir gegenüber. Das Training konnte starten!