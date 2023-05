Klub der jungen Geschichten Die unbekannte Welt Jalin Erni, Ibach, 1. Oberstufe

„Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand nicht mehr geöffnet hatte.“ Ich hatte zuerst ein bisschen Angst, doch ich habe mich getraut hereinzugehen. Was dann passierte glaubte ich meinen Augen nicht. Ich kam am Ende er Welt raus und es war nicht normal. Dort waren ALIENS !! sie waren klein, grün, hatten grosse Augen und waren schnell. Ich sah mich um, ich war in einer grossen Fabrik. So eine grosse Angst hatte ich noch nie. Ich wusste nicht, wie ich aus der Fabrik komme und wie ich nach Hause komme. Plötzlich kam so ein seltsames Lebewesen zu mir. Er sagte: „Heyy! Wer bist du? Was machst du hier?“ Er schaute mich Fragend an. Also musste ich eine Antwort sagen: „Heyy! Ich heisse Max. Es hat so angefangen. In der Nacht wachte ich Plötzlich auf von einem hellen Licht. Also ging ich in den Keller und folgte dem Licht. Es kam aus dem Schrank. Überwindung brauchte ich in den Schrank zu steigen. Ich ging in den Schrank. Plötzlich wurde es dunkel und es hat sich angefühlt, als ob der Schrank fliegen würde. Ja das wäre meine Geschichte und jetzt bin ich hier. Wo bin ich überhaupt?“ „Hahaha wo du bist?“ „Ja“? „Du bist auf dem Mars!“ „Waaaaaas?!“ „Jaa, meine Freunde und ich arbeiten hier in der Fabrik und steuern die Computers“. Das kleine Männlein sagte zu mir, ich müsse mich Verstecken. Es gibt paar Aliens, die können Menschen nicht leiden. „Ach ja übrigens ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich heisse Ralf und arbeite schon hier, seit ich 12 bin.“ Ralf ging mit mir aus der Fabrik. Ich schaute mich ein bisschen um. In der Luft flogen die Aliens in ihren Raumschiffen herum. Ich war einfach nur sprachlos von dieser Welt. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ralf brachte mich in sein kleines Haus. Er sagte ich solle hierbleiben, bis er wieder nach Hause kam, weil es für mich zu Gefährlich sei. Also ging Ralf wieder in die Fabrik, um noch fertig zu arbeiten. Als Ralf das Haus verliess wartete ich noch bisschen und ging raus in die Stadt. Ich war sehr neugierig ich schlenderte in der Stadt herum als plötzlich drei Aliens kamen. Sie hatten mich umzingelt ich hatte solche Angst. Die drei fesselten mich und ich hatte keine Chance mich zu befreien. Ich war in einem Sack drin und bekam fast keine Luft. Plötzlich ging der Sack auf und ich war in einer Höhle alleine!! Keine Ahnung, wo die Aliens waren. Bisschen Angst hatte ich so allein in einer Höhle. Ich versuchte aber trotzdem mich zu befreien. Als ich es schaffte sah ich Karl der mit seinem Raumschiff oben herumflog. Ich rief und winkte. Nacht etwa 5 min sah er mich und nahm mich mit. Er sagte es sei wirklich gefährlich für mich und ich solle wieder zurück in meine Welt. Er flog mich zurück in das Tunnel das mich in die andere Welt führt. Karl sagte noch, dass wenn ich wieder nach Hause gehen würde, würde ich mich an nichts mehr erinnern. Ich verabschiedete und ging durch den Tunnel. Plötzlich lang ich wieder in meinem Bett und meine Mutter stand neben mir: Sie sagte ich hätte gesprochen und sie kam schauen. Ich bemerkte das ALLES war ein TRAUM!!