Klub der jungen Geschichten Die unberechenbare Zeit Marvin Haas, Hergiswil bei Willisau, 6. Primar

(chm)

Ich war mir sicher das nichts schiefgehen kann, leider zu sicher, dachte ich mir und schaute mich um und lauschte. Ich hörte nichts, rein gar nichts. Man hätte sogar ein Blatt Papier auf den Boden fallen hören. Ich schaue instinktiv auf die Uhr an der Wand. Ich war verwirrt, denn die Uhr war stillgestanden. Ich schaute mich weiter um, niemand im Raum bewegte sich. Es machte den Anschein, dass alle versteinert waren. Als mich jemand auf die Schulter tippte, erschrak ich beinah zu Tode. Mein Herz raste und schlug mir bis zum Hals. Ich drehte mich um und blickte in zwei grosse, aufgerissene Augen. Es war mein bester Freund. Es dauerte einige Augenblicke, bis ich mich wieder gesammelt hatte und realisierte, dass es kein Traum und keine Einbildung war. Ich sammelte meinen ganzen Mut und machte mich mit meinem immer noch verdatterten Kollegen auf Entdeckungsreise durchs Schulhaus. Im Schulzimmer sassen nach wie vor alle wie versteinert an ihren Plätzen. Niemand bewegte sich. Der Lehrer stand mit offenem Mund vorne an der Wandtafel. Bevor alles stehen geblieben war, wollte er uns gerade einen Englischtest ankündigen. „Schreibt euch den Test am dritten Ma…..“ zu Ende konnte er den Satz nicht mehr sagen. Mein bester Freund hatte plötzlich ein breites Grinsen auf dem Gesicht und einen dicken schwarzen Stift in seiner rechten Hand. Ich musste ihn nicht fragen, warum er lachte. Ich konnte es aus seinem Gesicht ablesen. „Nein! Wir müssen schauen gehen, ob sonst noch jemand von der stehendgebliebenen Zeit verschont, wurde“, sagte ich. Widerwillig legte er den Stift beiseite. Wir entschieden uns, uns aufzuteilen und verliessen das Schulzimmer. Ich machte mich auf den Weg ins Nachbarzimmer. Dort hatte unsere Parallelklasse gerade einen Mathetest. Auch hier machte niemand mehr einen Wank. Alle sassen da wie Statuen. Sogar der Wasserhahn, der sonst immer tropfte, gab kein „blubb“ mehr von sich. Ein Tropfen war zwischen Wasserhahn und dem Ablauf in der Luft stehen geblieben. Ganz fasziniert nahm ich den schwebenden Wassertropfen zwischen Daumen und Zeigefinger und betrachtete ihn genauer. Es war ein glasähnlicher Tropfen, ich konnte sogar hindurchschauen. Dann liess ich ihn fallen und hörte ein leises „klirr“. Ich hob den Tropfen auf. Er war unversehrt. Ich steckte ihn in meine Hosentasche und ging in mein Klassenzimmer zurück. Alle standen oder sassen immer noch am gleichen Ort wie zuvor. Ein Papierkneuel schwebte hier, wie der Wassertropfen vorhin in der Luft. Das hatte ich vorher gar nicht bemerkt. Die Uhr gab immer noch kein Ticken von sich. Pankik kam in mir auf. Dabei war ich mir doch sicher, als ich mir wünschte die Zeit anhalten zu können, dass nichts schiefgehen konnte...