Klub der jungen Geschichten Die unerwartete Erkundung Filip Gasztych, Zug, 6. Primar

(chm)

Wir waren uns absolut sicher, dass nichts schief gehen kann. Leider zu sicher.

Die Rakete war startbereit. Die Türen waren geschlossen und es gab kein Zurück mehr. Die drei Kinder sassen ängstlich in ihren Sitzen. Vor allem Nina hatte Angst, weil sie sich vor der Geschwindigkeit fürchtete. Auf dem Bildschirm begann der Zeiger von zehn herunterzuzählen. Als der Zeiger bei Null angekommen war, flog die Rakete los. Die Rakete flog so schnell, dass die Kinder in die Sitze gedrückt wurden. Als sie im Weltraum waren, schnallten sich die Kinder ab und suchten einen Anzug, mit dem sie wieder herauskommen konnten. Als sie drei Anzüge gefunden hatten, waren sie schon am Ziel. Sie schauten aus dem Fenster und waren erstaunt über das, was sie sahen.Der Planet sah ganz anders aus als die Erde. Die Oberfläche war rot und es gab keine Pflanzen. Nur weisse Tunnel waren zu sehen. Die Tür der Rakete öffnete sich und die Kinder zogen ihre Anzüge an und stiegen aus. Sie suchten einen Eingang zu den Tunneln. Sie suchten so lange, bis Max rief: „Ich habe einen Eingang gefunden!“ Nina und Jan rannten zu Max und öffneten die Tür. Die Kinder blieben stumm. Vor ihnen standen fremde Lebewesen. Die Kinder schauten die Ausserirdischen an und die Ausserirdischen schauten sie an. Plötzlich kam einer auf sie zu. Er blieb vor ihnen stehen und sagte: „Ello“. Er stellte sich als Daradin vor und begrüsste die Kinder auf Haluba. Jan fragte Daradin: „Warum sprichst du unsere Sprache?“ Daradin erklärte, dass er Übersetzer sei und jede Sprache sprechen könne. Dann fragte er die Kinder, was sie hier auf Haluba machen? Nina antwortete, dass sie beim Versteckspielen in die Rakete geraten waren, die Haluba erforschen sollte. „Und jetzt ist unsere Rakete kaputt.“ ergänzte Max. „Ich kann euch nach Hause bringen“, sagte Daradin, „wenn ein Ufo bereit ist.“ Die Kinder freuten sich. Daradin fragte einen Ausserirdischen, wann denn ein Ufo startklar sei. Der andere Ausserirdische sagte: „Ungefähr in 1023 Habinda“. Die Kinder fragten: „Wie lange ist das?“ Daradin antwortete, dass es etwa eine halbe Stunde sei und dass er uns in dieser Zeit den Planeten zeigen wolle. Die Kinder waren begeistert. Zuerst stellte uns Daradin seine besten Freunde Kumbiram und Dirabust vor. Wir begrüssten uns freundlich. Dann gingen sie ins Labor, wo sie ausserirdische Teile von anderen Planeten untersuchten. Zum Schluss zeigte uns Daradin den Alien Zoo. Wir wollten zum Burra, dem König der ausserirdischen Tiere, aber Daradin bekam eine Nachricht von seinem Kollegen, dass das Ufo startklar sei. Wir rannten zurück zum Ufo, verabschiedeten uns von Daradin, stiegen ein und flogen nach Hause.