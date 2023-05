Klub der jungen Geschichten Die unerwartete Freude Lea Hodel, Luzern, 6. Primar

(chm)

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf ganz besondere Weise viel mehr zurück.

Ich war an diesem Morgen schon ganz gestresst, denn ich war viel zu spät auf dem Weg zur Arbeit. Geschlafen hatte ich in letzter Zeit auch nicht gerade gut. Mein Mann schnarchte nämlich jede Nacht. Die Kinder waren kaum mehr auszuhalten und ich brauchte echt mal eine Pause. Da wir sowieso kein Auto besassen, musste ich wie immer zu Fuss zur Arbeit gehen. Ich rannte in die Glaubengasse. Da sass diese arme hagere Frau vor mir. Sie schaute mich flehend an und sagte: „Please, please help me, please!“ Diese arme Dame trug ein kaputtes zerschlissenes Kleid, dass auch ganz muffig roch. Ihre langen, schwarz-grauen Haare, die schon ziemlich verfilzt aussahen, trug sie offen. Da sagte sie wieder: „Please help me!“ Tränen schossen nur so aus ihren grünen Augen. Ich gab ihr zwei Franken in ihren Hut, über diese freute sie sich ganz fest und musste sogar ein bisschen lächeln. Ich verabschiedete mich von ihr und rannte schnell weiter der Strasse entlang, bis ich angekommen war. Vor mir stand ein Riesenhochhaus mit wenigen Fenstern. Dies war die Wattenstäbchen-Firma WSF, in der ich nämlich arbeite. Als ich durch die grosse Glastür ging, erwartete mich mein Chef Johann von Wattestäbchen bereits sehr ungeduldig. Er sah nicht gerade erfreut aus: „Soso Frau Walker, wie immer zu spät, was hat sie denn dieses Mal aufgehalten?“ Ich war ganz verschwitzt und keuchte nur so, aber irgendwie musste ich meinem Chef ja antworten. Also sagte ich: „Entschuldigen sie mich vielmals Herr Wattestäbchen, aber ich habe letzte Nacht kaum geschlafen und musste danach noch meine Kinder in die Schule bringen…“ Ich erzählte und erzählte, bis er mich schliesslich unterbrach: „Also gut, ich habe verstanden Frau Walker, es ist ihnen alles zu viel! Und damit ich sie nicht noch länger belästigen muss, sind sie hiermit gefeuert!!!“ Ich war entsetzt und verliess die Firma so schnell ich konnte. Ich musste stark weinen, denn schliesslich hatte ich jetzt keinen Job mehr. Ich rannte zurück über die Hofbrücke der Zugstrasse entlang. Als nächstes kam ich in die Glaubengasse. Und da sass sie wieder, die arme Dame. Als sie mich sah, huschte ein Lächeln in ihr Gesicht. Und sie zeigte mir mit einem Handzeichen, dass ich zu ihr kommen sollte. Also ging ich zu ihr, setzte mich und fragte sie auf Englisch: „Hello, what‘s your name?“ Sie antwortete: “My name is Paula and what’s your name?” Ich sagte: «Lara Walker!” Danach war es still. Etwa zehn Minuten sagten wir beide nichts mehr, bis Paula wieder anfing zu sprechen: «What is the name of your dad?» Ich antwortete: «George, why?» «Because I had a man and his name was George and a girl and her name was Lara!” Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, wenn diese Frau, die jetzt gerade vor mir stand, meine Mutter wäre!

«Schätzchen, wöllst du lieper Karötten oder Blümenkohl zu Mittag?» «Lieber Karotten!» Okay ich muss euch, das erklären. Es ist so, inzwischen sind 2 Jahre vergangen und es hat sich herausgestellt, dass es tatsächlich meine Mutter war. Ich bin so glücklich, wie noch nie. Ich habe meine Mutter in einen Deutschkurs geschickt, in den sie jetzt jeden Mittwoch hingeht. Sie lebt nun bei uns und hilft mir im Haushalt. Es gibt noch etwas Gutes, meine Mutter und ich haben zusammen eine Arbeitsstelle gefundent, wir helfen armen Kindern, die in Not sind.