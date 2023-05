Klub der jungen Geschichten Die unerwünschte Begegnung Thies Ganz, Kriens, 4. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich hatte Angst! Dann überwand ich sie. Ich öffnete den Schrank und wurde nach hinten geschleudert. Aus dem Schrank kamen die Gruseligsten Geschöpfe, die ich je gesehen hatte. Es waren Riesenhummer. Ich rannte aus dem Keller so schnell ich konnte. Die Hummer folgten mir in einer Geschwindigkeit, die ich ihnen nie zugetraut hätte. Ich erreichte mein Auto. Ich fuhr so schnell wie ich konnte davon. Die Hummer zerstörten alles in ihrer Nähe. Ich fuhr weit weg. Als ich mir sicher war das ich sie abgehängt hatte, fuhr ich langsamer und suchte ein Hotel, in dem ich die Nacht verbringen konnte. Als ich eins gefunden hatte, hielt ich auf dem Parkplatz hinter dem Hotel. Ich ging zur Rezeption und buchte mir ein Zimmer für drei Tage. Als ich im Zimmer war schaute ich aus dem Fenster. Zuerst dachte ich es wären Autos, aber als ich genauer hinschaute sah ich wie mindestens 50 Riesenhummer auf der Strasse alles zerstörten. Ich rannte aus dem Zimmer und schrie im Hotel umher das alle sofort raus müssen! Von überall her flogen jetzt Türen auf und die Menschen strömten wie ein Bach zum Ausgang. Als alle draussen waren rannten die Menschen davon. Ich war der Einzige, der dortblieb, doch das war keine gute Idee, denn die Riesenhummer kamen zum Hotel und schlugen wild um sich. Das Hotel brach in sich zusammen und ich wurde gepackt und weggeschleudert. Ich flog durch die Luft und dachte das sei mein Ende. Ich schloss die Augen mit der Angst jetzt dann demnächst auf dem Boden aufzuprallen. Schliesslich öffnete ich die Augen, weil ich nicht aufgeprallt war, und ich sah das ich gar nicht flog, sondern auf dem Boden lag. Ich verstand gar nichts, rappelte mich auf und schaute mich um. Dann verstand ich noch weniger. Wo war ich, wo waren die Riesenhummer? Ich lief auf einem kleinen Pfad, der sich den Berg hinaufschlängelte. Als ich oben angekommen war hatte ich eine so schöne Aussicht, dass ich gar nicht mehr wusste, wieso ich hier war. Doch dann weckte ein Geräusch mich aus meinen Träumen. Ich wandte mich um und was ich dann sah, erschreckte mich so sehr, dass ich stolperte und die Felswand herunterfiel. Was ich oben gesehen hatte, war schlimmer als die Hummer. Ich konnte nie glauben das es noch schrecklichere Monster gäbe als diese Hummer. Es war riesig. Mehr sah ich nicht, weil mir die Felswand die Sicht versperrte. Jetzt musste es mein Ende sein. Noch mal, glaubte ich, hätte ich nicht mehr so viel Glück. Aber ich spürte beim Aufprall nur ein ganz sanfter stoss in die Rippen. Als ich mich umschaute sah ich das Monster, das ich oben gesehen hatte. Ich konnte mich gerade noch verstecken. Da kam mir in den Sinn das es letztens im Radio hiess, es gäbe irgend eine Armee oder sonst irgendwas, gegen diese Monster. Zum Glück hatte ich mein Handy in meiner Tasche. Ich rief dort an und berichtete alles. Ich wartete und sah nach ca. 15 min den Wagen der Monsterjäger. Dann ging alles sehr schnell. Mehrere Männer sprangen aus dem Auto und umstellten das Monster. Aber im Schatten war es gar nicht so gross. Das war nur der schreck. Sie schossen auf das Monster. Sofort zerfiel es zu Staub. Dann nahmen sie mich mit zurück. Aber wir sahen kein Einziger Hummer. Da wurde uns klar, dass das der Chef der Hummer war. Wenn der Chef starb, starben alle Hummer. Alle Hummer waren tot. Die Welt war gerettet.