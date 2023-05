Klub der jungen Geschichten Die unscheinbare Münze Nora Moos, Baar, 6. Primar

(chm)

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf ganz besondere Weise viel mehr zurück. Natürlich bedankte sich die Obdachlose bei mir und ich ging schnell weiter, denn ich war auf dem Weg zur Schule. Heute hatten wir einen Test und ich konnte noch nicht sehr viel. Dieses Thema verstand ich einfach nicht. In der letzten Nacht hatte ich genau wegen dem auch nicht geschlafen, da ich die ganze Zeit gelernt hatte. Im Bett fielen mir die Augen fast zu. Aber nachdem ich den «Zweifränkler» der Obdachlosen in den Hut legte, war ich plötzlich wieder voller Energie. Also lief ich gut gelaunt in die Schule. Wir hatten diesen doofen Test zum Glück gerade am Anfang. Als ich an meinem Pult auf diesem unbequemen neuen Stuhl sass und die Lehrerin den Test auf meinen Tisch legte, war ich sehr nervös. Plötzlich spürte ich sie wieder, diese unfassbare Energie, welche durch meinen Körper floss. Die Energie nahm mir all meine Nervosität. Als ich nochmals auf den Test schaute, war wieder alles normal. Auf wundersame Weise verstand ich die Aufgaben. Ich konnte sie alle lösen, obwohl ich sie gestern Abend überhaupt nicht verstanden hatte. Nach dem Test fragte mich meine beste Freundin Hanna: «Wie lief dein Test?» Ich antwortete bescheiden: «Sehr gut, warum?» Hanna wiederum antwortete: «Weil du mir ja erzählt hast, dass du nichts verstehst und auch nicht viel geschlafen hast!» Auch ich fragte Hanna: «Wie ist denn dir der Test gelungen?» Zuerst wollte Hanna mir keine Antwort geben, doch dann sagte sie: «Eigentlich gut – aber so genau weiss ich es auch nicht.» Als die Schule fertig war, ging ich fröhlich nach Hause. Ich ass mein Mittagessen und ging sofort ins Bett. Plötzlich hörte ich Geräusche, welche durch die Fensterscheibe zu hören waren. Erst dachte ich, dass ich mir das nur eingebildet hatte, aber ich hörte es ein zweites Mal. Also lief ich zum Fenster. Ich war erstaunt, denn unten standen meine Eltern schön gekleidet und neben ihnen war eine grosse Limousine geparkt. Eigentlich hatten wir nicht sehr viel Geld, doch lustig - im Geheimen wünschte ich mir schon lange, mal mit einer solchen Limousine auszufahren, da auch eine Mitschülerin davon geschwärmt hatte. Meine Eltern meinten jedoch immer, dass es ein totaler Schwachsinn wäre, für so etwas Geld auszugeben. Als ich und meine Eltern dann in diese wunderschöne schwarze Limousine einstiegen, war mein Tag einfach nur perfekt. Ich fühlte mich wie im Traum. Leider wollten meine Eltern mir nicht verraten, wo es hinging. Plötzlich merkte ich noch etwas. Ich hatte auf einmal ein wunderschönes Sommerkleid an. Als wir am Ziel angekommen waren, staunte ich schon wieder. Wir parkten vor einem noblen Restaurant in London. Ich wunderte mich erst noch, warum wir so lange fahren mussten. Es war nämlich bereits Abend. Wir gingen ins Restaurant hinein. Zum Glück war es nicht sehr voll gewesen. Wir hatten einen schönen Dreiertisch gehabt. Schon wieder dachte ich, dass alles nur ein Traum gewesen war. Es gab eine Vorspeise, danach den Hauptgang und ganz am Schluss ein Überraschungsdessert. Danach sassen wir total satt und zufrieden in der Limousine und fuhren nach Hause. Auf der Fahrt schlief ich ein und wachte erst am nächsten Morgen wieder in meinem Bett auf. Ich schaute natürlich sofort auf die Notenübersicht von mir und war so glücklich, in diesem Test eine 5,75 erreicht zu haben. Damit hätte ich nie gerechnet. Ich wusste jetzt auch ganz sicher, dass dies eine ganz spezielle Münze war.