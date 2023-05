Klub der jungen Geschichten Die Unterwasserwelt Julia Berger, Wauwil, 5. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand geöffnet hatte. Ich bin Kira und bin 15 Jahre alt und am liebsten gehe ich mit meiner Familie oder mit meiner besten Freundin tauchen. Meine beste Freundin heisst Alessia und ist 14 Jahre alt, sie taucht auch am liebsten mit ihrer Familie oder mit mir. Als ich den Schrank öffnete entdeckte ich ein Portal. Ich rief meiner besten Freundin Alessia das sie in den Keller kommen sollte. Alessia kam in den Keller und schaute mich verwundert an. Als sie das Portal sah machte Alessia grosse Augen. Sie fragte: « sollen wir in das Portal gehen? » Ich sagte: « Ja aber nehmen wir unsere Tauchsachen mit!!! » Wir holten unsere Tauchsachen und legten sie an. Das Abenteuer kann beginnen, mit der ganzen Ausrüstung stiegen wir in das Portal. Als wir wieder Boden unter den Füssen hatten machten wir die Augen wieder auf. Um uns herum waren ganz viele Fische versammelt, die aussahen wie Glubschaugenfische und die Fische konnten Sprechen. Alle redeten wie wild umher und man verstand fast kein Wort. Ich und Alessia konnten ja nicht reden und deshalb liessen wir ganz viele Luftblasen im Wasser steigen, dann plötzlich war alles still alle schauten zu mir und zu Alessia. Alessia schaute mich an und sie fragte sich wahrscheinlich, wie wir das Anstellen könnten mit den Fischen zu reden. Ich nahm die Tauchflasche ab und versuchte zu reden, und es funktionierte. Ich konnte mit allen Fischen reden und sie verstanden mich. Alessia machte es mir nach und auch sie konnte mit allen Fischen reden. Als wir sie gefragt hatten, wieso wir ein Portal in einem Schrank hatten, beantworteten sie und die Frage. Sie sagten das sie uns herbeigeholt hätten, weil sie Hilfe benötigen. Ich fragte, warum sie Hilfe brauchten. Die Fische sagten, die brauchen Hilfe, weil die Korallen am Absterben sind und das wir ein Gegenmittel finden sollen. So machten wir und auf die Suche nach einem Gegenmittel. Als wir an den Korallen vorbeischwammen sahen wir das alle Korallen nur noch Grau waren und sie nahmen immer mehr die Farbe schwarz an. Als wir an einem Fisch vorbei schwammen sahen wir das der Fisch ein Armband trug also schwammen wir dem Fisch hinterher und als der Fisch an einer Höhle anhielt sahen wir das der Fisch ein Fläschchen hervorholt. In dem Fläschchen befand sich eine blaue Flüssigkeit die Glitzerte. Ich fragte den Fisch, ob er uns die Flüssigkeit geben würde, aber der Fisch sagte: «NEIN». Ich fragte, wieso das er uns sie Flüssigkeit nicht geben will. Der Fisch sagte: «Ich will es euch nicht geben, weil ihr es ganz bestimmt den anderen Fischen bring und die werden die Flüssigkeit den Korallen geben und dann werden sie mich Wieder ausschliessen.» Ich sagte: «Wir bringen die Flüssigkeit zu den anderen Fischen aber wir sagen ihnen das sie dich nicht mehr ausschliessen sollten.» Der Fisch willigte ein und wir gingen zusammen zu den anderen Fischen. Die Fische staunten nicht schlecht, dass wir den anderen Fisch mitgebracht hatten. Wir erzählten auch ihnen die ganze Geschichte noch einmal, bis uns sagten, dass die den anderen Fisch nicht mehr Ausschliessen werden. Der Fisch war überglücklich, dass sie ihn nicht mehr Ausschliessen werden. Die anderen Fische geben einer der Korallen das Gegenmittel und plötzlich waren alle Korallen wieder farbig. Alessia und ich sagten den Fischen auf Wiedersehen und wir gingen durch das Gleiche Portal wieder zurück in unsere Welt. Wir waren mega müde und gingen in unser Zimmer und redeten über unser schönstes Erlebnis der Welt.

Ende