Klub der jungen Geschichten Die unvergessliche Clique Muriel Gloor, Beckenried, 2. Oberstufe

(chm)

Wir waren uns absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Leise Fussstapfen habe ich durch die dünne Wand gehört. Doch von diesem Moment an änderte sich alles, was geplant war.

An einem regnerischen Samstagmorgen beschlossen ich und meine kleine Clique, die aus fünf Leuten bestand, eine Spritztour zu einem abgelegenen Haus zu machen. Dort wollen wir unsere Graffiti Kunst an die Wand bringen und etwas rumhängen. Unser Moto ist nämlich: Lebe dein Leben, damit du deinen Kindern mal etwas zu erzählen hast. Am Morgen fuhren wir mit unserem Oldtimer in die verlassene Gegend. Sie verursachte mir selbst schon beim Zuschauen Gänsehaut, doch wir erzählten nicht von unseren Ängsten. Als wir unser Auto neben dem Eingang parkiert hatten, waren wir zum Gehege gelaufen und haben das Schloss geknackt. Es war absichtlich, dass man dieses Gelände eigentlich nicht betreten kann, doch dies war unser Ziel. Jeder meiner Freunde hatte eine grosse Tasche beladen mit permanenten Graffiti Dosen. Diese Dosen stecken auch hinter einem kriminellen Vorfall, den wir vor einem halben Jahr gemacht hatten. Wir hatten sie in einem Künstlerladen gestohlen. Doch das nennen wir schon fast Alltag bei uns. Bei uns musste jeder der Bande eine Mutprobe machen, um erst hier hineinzukommen. Ich zum Bespiel musste in ein Haus einbrechen. Als wir in den obersten Stock des verlassenen Hauses gekommen waren, nahmen wir unsere Sprays heraus und verwirklichen unsere Kunst auf den Wänden. Ob man das noch Kunst nennen kann, wissen wir selbst nicht. Unser Traum war, das ganze Haus von oben nach unten voll mit Graffiti zu besprayen. Plötzlich, als der Donner heftiger und stärker wurde, kam ein mächtiges Auto angerast. Der Mann, der Ausstieg, sah gewaltig aus. Ein Blitz schlug plötzlich in einen Baum ein. Wir packten unsere Sachen, bis der Mann die grosse Türe im untersten Stock öffnete. Unser Herzschlag raste immer schneller. Der Mann kam mit leisen Fussstapfen nach oben, doch seinen groben Stiefeln verriet ihn dennoch. Wir waren bereit zu flüchten, bis sich die letzte Tür öffnete und der Mann im selben Raum wie wir standen. Wir wussten nicht was tun, darum standen wir unmerklich dort und hielten unser Mund. Der Mann war als erstes sprachlos, doch der Grund dafür wussten wir nicht. «Wow, das ist ja fantastisch!» Jetzt waren wir sprachlos. «Ich liebe eure spezielle Graffiti Kunst!» Ich atmete langsam meine Angst wieder raus. «Woher wissen Sie, dass wir ausgerechnet hier sind?» «Ich bin euch die ganze Zeit gefolgt, schon beim Klauen habe ich euch erwischt, doch habe es niemandem erzählt. Möchtet ihr diese Kunst in einer Ausstellung zeigen?»

Von diesem Tag an arbeiteten wir mit dem Graffiti Künstler Ernst Haft zusammen waren als Clique fortan nicht mehr kriminell.