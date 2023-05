Klub der jungen Geschichten Die Verfolgung eines Kriminellen Marc Suter, Wolhusen, 6. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher, John sprang vom Balkon, er landete aber nicht wie geplant auf dem Täter, sondern auf einem fahrenden Tram. «John spring so schnell wie möglich runter », riefen wir ihm nach. Zu spät, John hielt sich so gut er konnte mit seinen Händen auf dem Dach des Trams fest. Wir merkten uns die Tramlinie (Nummer 6) und überlegten, ob wir dem Täter folgen sollen oder zuerst unseren Freund retten müssen. David und ich standen an der Haltestelle und entschieden uns, zuerst zur nächsten Tramhaltestelle zu rennen. John, David und ich beobachteten den Verdächtigen nun seit 3 Monaten und waren uns sehr sicher, dass er der von der Polizei gesuchte Antiquitäten-Dieb ist. Er hat gemäss Polizeiangaben vor 3 Monaten aus einem römischem Museum Antiquitäten im Wert von ca. 1 Million Franken gestohlen. Leider haben wir soeben die perfekte Gelegenheit verpasst, den Täter zu stoppen. Wir hatten einfach den Tramfahrplan nicht eingeplant. David und ich ärgerten uns immer noch, als wir atemlos an der nächsten Tramhaltestelle ankamen. Wir waren in Sorge um John. Umso erleichterter waren wir, als wir John an der nächsten Haltestelle trafen. Er war immer noch brutal geschockt, aber er war wohl auf, das war das Wichtigste. John ist der Wichtigste unserer dreiköpfigen Detektivbande und möchte später einmal ein grosses Detektivbüro eröffnen oder als Chef bei der Polizei arbeiten. Er war es auch, der einen Zeitungsartikel las, bei dem über eine Menge von ungelösten Kunstdiebstählen in Europa berichtet wurde. Im Artikel war eine der gestohlenen altrömischen Skulpturen abgebildet und John war sich sicher, diese in einer lokalen Pizzeria gesehen zu haben. Ein Ort, an dem kein Polizist sie vermuten würde und wo er zufälligerweise mit seiner Familie vor 3 Monaten zu Besuch war. Gleich am nächsten Tag rief John uns an und versuchte uns zu überzeugen, dass wir dieser Geschichte nachgehen sollten. Wir waren zuerst skeptisch und wollten uns in keinen Kriminalfall verwickeln. Schliesslich überzeugte uns John und wir begannen unseren Beobachtungsposten gegenüber der Pizzeria einzurichten, perfekt versteckt in der Wohnung meiner Tante. Als wir an einem sonnigen Montagnachmittag mit einem Glass Limonade auf dem Balkon meiner Tante sassen, bot sich uns ein spannendes Schauspiel. Ein grosser Mann mit schwarzen Haaren sass auf einer Bank der Tramstation. «Was macht der so lange auf dieser Bank?», sagte David. «Der ist dort schon eine ganze Stunde.», sagte ich. «Er verhält sich komisch. Kaufen wir uns einen Kaugummi am Kiosk, dann sehen wir den Mann von vorne». Der Mann hatte dunkle Haare, einen 3-Tage-Bart und einen grimmigen Gesichtsausdruck. Seine Hosentaschen sahen nicht beide gleich aus. Die linke Hosentasche sah normal aus. In der rechten Hosentasche aber steckte irgendein unförmiger Gegenstand, berichtete ich. «Ja irgendwas in dieser Richtung», sagte David. Als wir zurück auf unserem Beobachtungsposten waren, sahen wir wie eine 2. Person sich zu unserem Verdächtigen setzte und wie diese dann geschickt und fast nicht erkennbar den Gegenstand austauschte. Die Sache war klar, dass mussten die Antiquitäten-Diebe sein. Leider hatte unser erster Versuch den Täter auf frischer Tat zu ertappen nicht funktioniert. Wir waren aber entschlossen gleich am nächsten Tag einen neuen Versuch zu starten. Ich und David waren aber skeptisch. John beim letzten Mal hättest du dich fast verletzt oder du hättest sogar sterben können. «Rufen wir die Polizei. Einverstanden.», sagte John. «Wir machen eure Variante, aber jemand muss ihn in den Augen behalten». Als die Polizei den Täter festnahm waren wir alle stolz auf unsere Arbeit. Die Polizei hat sich bei uns bedankt und als Belohnung durften wir die Zentrale der Kriminalpolizei besuchen. Wir wussten nicht genau, warum wir nicht schon früher der Polizei Bescheid gesagt haben.