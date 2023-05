Klub der jungen Geschichten Die Vergangenheit Suela Musliu, Horw, 4. Primar

(chm)

Ich steig in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeit niemand mehr geöffnet hatte. Ich öffnete den alten Schrank und sah einen schönen, grossen Spiegel. Am Spiegel war ein gelber Knopf. Ich drückte den Knopf ihn und es erschien ein grosses, blaues Portal. Ich ging hinein und landete im Wald an einem Haus. Da kam ein junges Mädchen aus dem Haus und ich realisierte, dass dies meine Mutter war. Sie hiess Valentina und hatte schöne, lange braune Haare und grüne Augen. Sie ging in ein Hochhaus in der Stadt. Da ging sie in den zweiten Stock und klingelte bei einem Jungen. Ich rannte hinter her und sah meinen Vater. Ich realisierte, dass ich in der Vergangenheit war und meine Eltern als Teenies sah. Meine Mutter ging zu ihm und ab da kam ich nicht mehr weiter, weil mein Vater die Tür zu machte. Ich hörte aber komische Musik aus dem Zimmer von meinem Vater. Plötzlich hörte ich den besten Song aller Zeiten, nämlich den Neymar Song!!! Ich sagte:»Süüü, dies ist mein Lieblingssong.» Ich wusste gar nicht das meine Eltern Neymar mögen. Neun Monate später hatte meine Mutter Geburtstag und mein Vater machte ihr einen Antrag. Sie weinte, war aber auch glücklich. Dann ging ich aus dem Schrank zum Abendessen. Dann ging ich schlafen. Am nächsten Tag ging ich wieder in den Schrank und zehn Minuten später sah ich meine Mutter. Sie hatte einen grossen Bauch. Sie gingen ins Krankenhaus und ein kleines Baby erschien. Sie gingen nach Hause und ich war erstaunt. Heute gab es Spinat und Erbsen zu essen. Igitt, dachte ich mir. Aber Mama sagte ja immer Spinat und Erbsen waren gesund. Aber ich finde immer noch Gummibärchen und Schokolade gesünder. Also schlich ich mich in die Küche und ass Süssigkeiten und ganz viel Schokolade. Dann ging ich in mein Zimmer und schaute Fussball. Portugal gegen Italien. Portugal hat gewonnen, Yayy!!! Heute ging ich müde schlafen. Am nächsten Morgen rief meine Mama mich und ich ging in die Küche. Ich bekam Ärger, weil die ganze Schokolade weg war und mein Teller voller Spinat und Erbsen war. Ich ging in den Keller und wollte in den Schrank, aber mein Papa hatte den Schrank entsorgt. Ich fing an zu weinen und rannte in mein Zimmer. Ich versteckte mich in meinem Zimmer unter der Decke. Ich nahm meine Nintendo und spielte Fall Guys. Juhu, ich hatte gewonnen. Ich schaute auf die Uhr und sprang auf. «Oh nein, ich habe Fussball», dachte ich. Ich rannte runter und rief meine Mutter. Wir rannten zum Auto und fuhren zum Training. Ich kam zum Glück rechtzeitig. Wir haben uns gedehnt und einen Match gespielt und ich habe zwei Tore geschossen. Als das Training vorbei war, holte mich meine Mama ab und wir gingen nach Hause. Als wir zu Hause waren ging ich duschen. Als ich fertig war, ging ich in mein Zimmer und habe TikTok geschaut bis ich eingeschlafen war. Am nächsten Morgen hatte ich Schule. Ende.