Klub der jungen Geschichten Die verheimlichte Adoption Ennetmoos, 6. Primar

(chm)

Die verheimlichte Adoption

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Eigentlich war ich im Keller, um meine alten Rollerblades zu holen, aber das Licht, das aus dem Schrank flutete, lenkte mich ab. Ich schlich näher und näher an den Schrank ran. Ich zählte bis drei und riss die Schranktür auf. Im Schrank befand sich eine offene Kiste mit Akten drin. Ich nahm die Akten raus und las sie durch. Sie gingen allesamt um Adoption. Doch die Seiten sechs und sieben fehlten. Sofort spürte ich das ich auf ein Geheimnis gestossen war. Ich suchte sicherheitshalber noch mal alle Aktenblätter durch, aber ich konnte Seite sechs und sieben nirgends finden. Bald darauf hatte ich den ganzen Keller abgesucht, doch die Aktenseiten waren nirgends zu finden. Kurz darauf war ich wieder in meinem Zimmer, und grübelte nach: Wo könnten die Aktenblätter versteckt sein? Und wer hat die Aktenblätter versteckt? Mit diesen Gedanken schlafe ich ein. Am nächsten Morgen wache ich völlig verwirrt auf. Was ist gestern Abend passiert? Habe ich das alles nur geträumt? Doch die Akten auf meinem Pult verraten mir, das ich das nicht alles nur geträumt habe. Etwas später sass ich am Küchentisch und ass mein Frühstück. Während ich ass, überlegte ich, wo ich als nächstes nach den Akten suchen könnte. Schnell ass ich mein Müsli fertig und rann nach oben in mein Zimmer. Plötzlich kahm mir ein Gedanke, wenn die Adoptionsakten in unserem Haus waren, dann haben meine Eltern vielleicht etwas damit zu tun. Nachdem meine Eltern zur Arbeit gegangen waren, schlich ich in ihr Zimmer und durchsuchte alles. Zuerst unter dem Bett, dann im Nachttisch, dann im Pult und schliesslich noch im Schrank. Nichts. Doch plötzlich entdeckte ich einen roten Ordner hinter Mum’s T-Shirts. Endlich hatte ich eine heisse Spur! Ich öffnete den Ordner und fand viele verschiedene Akten. Der Ordner enthielt Rechnungen, Verwarnungen und ganz viele Briefe. Doch ganz zuhinterst fand ich die Seiten sechs und sieben von den Adoptionsakten. Ich wusste nicht genau, was ich erwartet hatte aber sicher nicht das, was ich herausfand. Auf Seite sechs war ein Steckbrief mit einem Bild. Das Mädchen auf dem Bild sah genau aus wie sie. Die gleichen braunen Haare, die gleichen blauen Augen, der genau gleiche Mund und auch das genau gleiche Lächeln wie ich als ich noch jünger war. Sogar alle Merkmale auf dem Steckbrief stimmten mit mir ab. Aber der Namen stimmte nicht. Und ich war auch nicht adoptiert. Oder etwa doch? Vielleicht hat es mir einfach niemand gesagt. Aber wieso würden mir meine Eltern nicht sagen, dass ich adoptiert bin? Ich spürte die Wut, die in mir aufkochte. Ich glaubte noch nie in meinem Leben so wütend gewesen zu sein. Die Akten, Rechnungen und Briefe flogen durch den Raum als ich aufsprang und die Treppe runterrannte. Ich ging in mein Zimmer legte mich auf mein Bett, um auf Mum zu warten. Plötzlich liefen mir Tränen die Wangen hinunter. Es war einfach alles zu viel auf einmal. Ich meine nur schon der Gedanke, dass man adoptiert ist, ist beunruhigend. Aber der Gedanke, dass es dir niemand sagt, ist viel schlimmer. Als ich mich ein bisschen beruhigt hatte ging ich ins Wohnzimmer und schaute ein bisschen Wednesday. Doch in dem Moment kommt meine Mum nach Hause und alles in mir fängt an zu kribbeln. Gleich ist es so weit… gleich werde ich mit Mum über meine Adoption sprechen. Doch als ich in den Gang raus gehe ist Mum nicht allein. Es ist ein erwachsenes Ehepaar dabei. Die Frau sagte: ‘’Wir sind deine richtigen Eltern.’’