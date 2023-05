Klub der jungen Geschichten Die verlorene Aufnahme Nevin Wyss, Rickenbach, 2. Sek

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Als meine Freunde und ich am Abend in den Wald gingen, wo wir einen Wohnwagen hatten, haben wir komische Geräusche aus dem Wohnwagen gehört, Olivier, Rishi, Nando und ich dachten, es wäre unser gestörter Freund Matt, auch genannt Kameramann, weil er alles aufnimmt, wenn etwas passiert. Also gingen wir näher und plötzlich hörten wir nichts mehr, wir öffneten die Tür langsam, es knarrte und es brannten alle Lichter und es war niemand da. Wir wunderten uns von wo die Geräusche kamen und die Lichter brannten. Doch wir vergasen es schnell wieder und haben ein Feuer gemacht, wie immer, danach haben wir noch am Feuer geredet und auf einmal hörten wir wieder die Geräusche. Wir alle hielten inne und lauschten. Die Geräusche klangen seltsam und unheimlich. Es war ein Rascheln, als ob sich jemand oder etwas durch das Unterholz bewegte. Ich sah mich nervös um und konnte das Gefühl nicht loswerden, dass wir nicht alleine waren.

»Vielleicht sollten wir zurück zum Wohnwagen gehen und nachschauen», schlug Olivier vor. Wir nickten alle zustimmend und standen auf. Wir liefen langsam durch den Wald, unsere Taschenlampen beleuchteten den Weg vor uns. Als wir den Wohnwagen erreichten, sahen wir, dass die Tür weit offenstand. Ich spürte, wie sich ein Schauer über meinen Rücken ausbreitete.

»Kameramann, bist du da?», rief Nando in die Dunkelheit. Aber es kam keine Antwort.

Wir beschlossen, den Wohnwagen zu durchsuchen, um sicherzugehen, dass niemand da war. Doch als wir uns umsahen, fiel uns etwas Seltsames auf. Es fehlten einige persönliche Gegenstände, die wir dort gelassen hatten als wir am Morgen weggegangen waren.

Plötzlich hörten wir wieder das Geräusch. Es kam von draussen und näherte sich schnell. Wir sahen uns erschrocken an und bereiteten uns darauf vor, wer oder was auch immer da draussen war, abzuwehren.

Doch als wir uns umdrehten, stand plötzlich Kameramann vor uns, mit einem seltsamen Ausdruck auf seinem Gesicht. Er hielt eine Kamera in der Hand und sagte: «Ich habe alles aufgenommen.»