Klub der jungen Geschichten Die verlorene Dimension Lien Verdesoto, Udligenswil, 5. Klasse

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Bei mir war niemand zu Hause und mir war langweilig. Anfangs lief ich einfach ein bisschen im Keller herum. Das wurde mir aber zu blöd und ich hatte Hunger. Gibt es vielleicht im Schrank etwas zu essen? Fest entschlossen öffnete ich den Schrank. Sogleich wurde ich von einem ruckartigen Sog hineingezogen. Etwa vier bis fünf Sekunden kamen Wind und Regen mir entgegen. Alles war regenbogenfarbig. Doch als ich durch den Schrank durch war, hatte es keinen Wind, keinen Regen und keinen Regenbogen. Es war Totenstille. Ich konzentrierte mich so fest auf das Wetter das ich zuerst gar nicht merkte, dass ich einen Rucksack an hatte. Zuerst fand ich ein grosses Fach. Darin waren ein Thermometer, einen kleinen Behälter, eine Wasserflasche, eine Lupe und ein Trichter. Am Anfang wusste ich nicht, was ich mit diesen Sachen machen sollte. Doch dann blendete mich etwas. Ich sah ein kleiner Reissverschluss. Schnell öffnete ich den Reissverschluss und fand ein Umschlag. Als ich ihn rausnehmen wollte, zog ich einen Stein mit violetten Streifen mit. Ich öffnete den Umschlag und las den Brief. Darin stand: „Finde den Tempel des Wassers, um das Portal zu öffnen und diese Dimension von der Dürre zu befreien. Wichtig! Vermassele es nicht, das ist der letzte Wasserstein. Nimm dich in acht von den Wildschweinmonstern. Sie wollen verhindern, dass das Wasser zurückkehrt und neues Leben entsteht.“

Ich schaue in die Weite und sehe einen Tempel. Kurz darauf nahm ich mir den Rucksack und ging los. Nach einer Weile fand ich einen Haufen mit Blättern und Stroh. „Hier werde ich diese Nacht überleben.“ Langsam fing es an zu dämmern und ich spürte, wie ich immer müder und müder wurde. Auf einmal schlief ich ein. Ich war so müde, dass ich sogar vergessen habe etwas zu essen.

Die heisse Sonne weckte mich schon früh am Morgen. Schnell lief ich weiter und überlegte was mir behilflich wäre, um diese Monster besiegen zu können. Also probierte ich eine Axt oder ein Schwärt zu machen. Auf einmal kam ich in einen Wald. „Ja! Genau der richtige Ort, um eine Axt zu machen. Ich brauche einen harten Stock und einen scharfen Stein.“ So suchte ich eine ganze halbe Stunde. Nachdem ich alles gefunden hatte, musste ich nur noch einen vier Zentimeter langen Spalt in das Holz kriegen und den Stein befestigen.

Mit einem sicheren Gefühl ging ich weiter. Nach einer Weile kam ich an eine Lichtung. Etwa 150 Meter vor mir war der Wassertempel. Vor Staunen bemerkte ich die vielen Monster um den Tempel herum gar nicht. Doch kurz darauf sah ich die kleinen Biester. Es waren so viele, dass ich keine Change hatte, alleine gegen alle zu kämpfen. „Ich muss den Anführer ausschalten,” dachte ich. In diesem Augenblick sah ich einen riesigen, muskulösen Eber.

„Das muss er sein!” Ich nahm allen meinen Mut zusammen und rannte los. „Jetzt habe ich die richtige Position, um zu werfen. Alles oder nichts!” Die Axt glitt aus meiner Hand und wirbelte durch die Luft. In diesem Augenblick starrten mich hunderte rotleuchtende Augen an. Alle rannten auf mich los. „Das ist mein Ende,” dachte ich und schloss meine Augen. Doch nichts passierte. Die Axt hatte den Anführer getroffen und die Wachen zerfielen in Staub. Ich rannte über eine schwarze Staubdecke und ging den Wasserturm rauf. „Bald bin ich der Retter dieser Dimension!”

Ich packe alles aus dem Rucksack und lege den Stein in den Behälter. „Vielleicht braucht es noch etwas Wasser.” Doch nichts passierte. „Ich habe doch noch die Lupe, vielleicht muss ich das Wasser erhitzen.” Ich suchte einen Sonnenstrahl und erhitze das Wasser. Da passierte es! Der Stein verschmolz und das Wasser färbte sich Neon Violet. Mit dem Trichter goss ich die Flüssigkeit in eine kleine Öffnung, die aus dem Portalrahmen ragte. Kurz darauf erleuchtete das ganze Portal auf. Die ausgetrocknete Quelle füllte sich wieder mit Wasser auf und das Portal öffnete sich. Ehe ich mich versah, sog mich etwas zurück in meine Welt.

„Was für ein Abenteuer, das wird mir niemand glauben!”

ENDE