Klub der jungen Geschichten Die verschwundene Königin Hanna Mathis, Buochs, 5. Primar

(chm)

Die verschwundene Königin

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. «So Luna und Leonie, jetzt müsst ihr aber ins Bett. Morgen erzähle ich euch weiter», sagt Simone. Sie ist die Mama der beiden Zwillinge. Luna und Leonie hatten zwar keine Lust, aber machen sich trotzdem auf den Weg ins Bett. Um 12 Uhr wacht Leonie auf und kann nicht mehr einschlafen, also weckt sie Luna. Luna sagt: «Was ist denn los?» Leonie antwortet: «Mir geht die Geschichte einfach nicht aus dem Kopf. Wir wohnen ja in dem Haus und das Amulett haben wir auch.» « Komm dann ziehen wir uns an und gehen in den Keller», schlägt Luna vor. Leonie findet das eine gute Idee. Sie schleichen leise zum Keller. Als sie dort angelangen, sehen sie den Schrank. Doch er leuchtet nicht. Plötzlich zieht das Amulett sie zum Schrank und es gibt eine Lichtexplosion. Als sie wieder etwas sehen, schweben sie in einer Lichtkugel. Plötzlich ruft Leonie: «Luna schau mal da vorne, da ist eine Insel.» Luna staunt, als sie die Insel sieht. Sie hat viele Farben, aber am meisten hat es Grün, denn sie ist mit Pflanzen überwachsen. Die Kugel setzt sie sanft auf den Boden. Ein Junge kommt hastig auf sie zugelaufen. In seiner Hastigkeit läuft er gegen einen Baum. Luna und Leonie müssen sich zusammenreissen, dass sie nicht laut loslachen. «Seid ihr die zwei, die durch das Portal gereist sind?», fragte der Junge. «Ja», sagen sie gleichzeitig. «Gut, ah da ist Papa schon.» «Seid ihr die, die meine Frau das Pflanzenherz von Luzifer dem Zauberer befreien.» Da fragen sie: «Wir, wirklich?» Da sagt er: «Ihr seid die Einzigen, die meine Mama das Pflanzenherz zurückholen könnt. Kommt ich erkläre euch alles und bringe euch zu seinem Palast. Den Rest liegt in eurer Hand.» «So, jetzt sind wir da. Den Rest müsst ihr erledigen - Viel Glück.» «Das kann ja nur schief gehen», denkt Luna. Nach einer Weile sagt Leonie: «Komm Luna, dann retten wir mal das Land.» Als sie im Palast sind, staunt Leonie: «Der ist ja riesig. Luna hör mal, da in dem Raum ist er, wahrscheinlich auch die Königin.» Sie öffnen leise die Tür. « Da ist er und überall sind Gläser.» « Ja du hast recht Luna. Achtung, er kommt. Versteck dich. Puh, das war knapp komm suchen wir die Königin.» «Wo ist sie nur plötzlich?» Ihr Amulette leuchtet und eine Tür in der Wand öffnet sich. « Da, Frau Königin geht’s ihnen gut?» «Endlich, ihr seid meine Rettung. Nichts wie raus hier.» «Ihr bleibt schön hier drin.» «Oh nein, der Zauberer.» Und dann fängt ihr Amulett wieder an zu leuchten und das Amulett der Königin das Pflanzenherz. Und die Strahlen des Amulettes zeigen genau auf den Zauberer. «Nein!», ruft er. Und dann zerfällt er in Stücke. Und als sie draussen sind, denkt Luna : «Da steht ja unser Baumläufer.» Da antwortet die Königin: «Jetzt gehen die Bäume ja wieder aus dem Weg.» Anschliessend gehen sie zum Pflanzenschloss und feiern, dass die Königin wieder da ist. Nach einiger Zeit sagt Luna: «Wir müssen nachhause aber wie?» «Ihr müsst nur auf das Amulett drücken und «nachhause» sagen», antwortet der Prinz. Beide drücken auf das Amulett und sagen: «Nachhause». Beide stehen wieder vor dem Schrank. Sie laufen hoch in ihr Zimmer und sehen, dass die Uhr noch immer Mitternacht zeigt. Es ist rätselhafterweise keine Minute vergangen.