Klub der jungen Geschichten Die verschwundene Krone Lenya Züger, Siebnen, 4. Klasse

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Aber das passierte in meinem Traum. Aber mal von Anfang. Wir sind Lenya und Matteo. Wir sind beide 11 Jahre alt. Als wir aufwachten, gingen wir in den Keller, um nachzusehen. Dort war wirklich ein alter Schrank. Wir wollten ihn entsorgen und stiessen ihn in die Ecke. Da fanden wir einen geheimnisvollen Gang und gingen durch diesen. Da war ein Portal, dass uns in die Zukunft brachte. In der Zukunft sahen wir fliegende Autos und coole Roboter. Wir fanden auch ein Plakat. Darauf stand: Gesucht die Krone des Königs. Wir gingen ins Königreich und fragten den König, wie lange die Krone schon verschwunden ist. Der König sagte weinend: „Seit zwei Monaten. „Wo hatten sie die Krone gelagert?“. Der König antwortete: ,,In meiner Vitrine“. ,,Dürfen wir die mal anschauen?“ fragten wir ihn. „Ja sicher“ antwortete er. Wir gingen dort hin und schauten uns die Vitrine an. ,,Wer hat alles Zugriff zu diesem Raum?“ fragten wir ihn. ,,Ich, mein Handlanger, zwei Soldaten, die Hausfrau und meine Frau“, antwortete er. ,,Okay, dürfen wir Spuren sichern und sie befragen?“, fragten wir ihn. ,, Ja, in zwei Wochen sind alle wieder hier.“, antwortete der König. Wir gingen wider durchs Portal und starteten eine Ermittlung im Keller. Im Keller schrieben wir eine Liste der Verdächtigen und dachten nach. Zwei Wochen später gingen wir durch das Portal zurück ins Königreich und alle standen da. Wir fingen gleich an sie zu befragen: ,,Wann wart ihr zu Letzt hier?“. Der eine antwortete: „Vor drei Monaten“. Die Hausfrau sagte: „Ich wohne ja hier“. Die zwei Soldaten waren zwei Wochen nicht mehr hier. Da war uns klar, dass es die Hausfrau oder die Soldaten sein müssen. Wir fragten im Dorf nach, ob noch was passiert ist. Später im Dorf. da hörten wir einen Schrei: „Ahhhhhhhh Hilfe“. Da rannten wir dort hin und fragten nach, was passiert ist. Sie antwortete: „Mir wurde Geld gestolen.“ „Okay wie sah die Person aus?“ fragten wir. „Ich habe die Person nicht gesehen.“, antwortete sie. „Okay, war es ein Mann oder eine Frau?“, hakten wir nach. „Das war eindeutig ein Mann.“, antwortete sie. Anschliessend gingen wir wieder zurück ins Königreich und fragten den Soldaten: „Was haben sie heute Nachmittag gemacht?“. Der Soldat antwortete: „Hmm. Ich war heute im Geschäft.“ Da wussten wir, das er es war, weil die Geschäfze am Samstag geschlossen hatten. Wir fragten ihn: „Wo ist die Krone und das Geld?“, da antwortete er: „Sage ich nicht!“. Wir antworteten: „Sag es uns oder wir rufen die Polizei!“. Er willigte ein und sagte, er habe es zuhause in seinem Keller versteckt. Da rannten wir in den Keller zur Blumenstrasse 23 und suchten die wunderschöne Krone und das Geld. Wir fanden es und gaben es dem König und der Frau zurück. Wir bekamen 10´000 Franken Finderlohn. Wir wussten, wir wollten damit zusammen in den Wasserpark gehen. Also gingen wir durch das Portal und danach in den Wasserpark.