Klub der jungen Geschichten Die verschwundene Magie Linn Kathmann, Feusisberg, 4. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien Licht aus dem Schrank den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte.Ich stieg hinein.Was ich dort sah faszinierte mich sehr.Dort waren überall wunderschöne Phönixe.Es war weit und breit kein Mensch zu sehen.Doch was ist das? Da bewegt sich etwas in einem Busch und heraus kam ein Mädchen.Es stellte sich als Laura vor.Natürlich stellte ich mich auch vor.Wir erlebten viele Abenteuer doch eins stach besonders hervor. Wir fanden ein Dorf. Dort lebten wir auch. Doch nach ein par Tagen merkten wir das niemand mehr aus dem Dorf wollte.Die ganze Magie war wie verschwunden. Keiner traute sich Magie anzuwenden.Wir fragten was los sei. Da sagten sie es gäbe einen sehr gefürchteten Zauberer.Wir fragten sie wieso sie sich nicht aus dem Dorf trauten.Da sagten sie das der mächtige Zauberer Merlin der hier einst gelebt hat einen Schutzzauber auf das Dorf gelegt hat und diesen Zauber niemand diesen Zauber brechen kan.Da gingen wir weiter doch der Dorfbewohner rief uns nach dieser Zauber beschützt uns von Gurgag! Ich ging zurück zum Eingang.Ich erinnerte mich an den Schönen Moment als ich mich hier das erste mal hier war.Es war ein tolles Gefühl.Doch plötzlich sagte Laura das wir hier waren um Gurgag zu besiegen.Er war mächtig und es war sehr schwer seine Festung zu finden.Als wir sie nach 5 Jahren fanden und betraten hörten wir ein grausames Lachen Gurgag hat uns gefunden. Gurgag war kein normaler Zauberer.Sein Fell war rau,seine Augen vollkommen weiss, er war gigantisch,s ein Fell war Blut durch schmiert und er hatte 1000 spitze Zähne.wir rannten um unser Leben.Plötzlich tauchte ein Zauberstab in unseren Händen auf.Wir besiegten ihn nach ein par Tagen.wir retteten alle Leute aus seine Gefängnis,brachten sie in unserem Dorf unter und verarzten sie.Da gingen wir weiter,halfen den Den Dorfbewohnern ihre Angst zu überwinden aus dem Dorf zu gehen und kehrten anschliessend zu dem Eingang zurück.Wir dachten darüber nach was in all den Jahren wohl in unserer Welt geschehen ist.Da wir nie zurück gekehrt sind.Wir stiegen durch den Gang.Als wir in in meinem Keller ankamen ging Laura durch einen geheimgang nach hause.Doch als ich sah das überall die Schilder hingen worauf stand das wir vermisst wurden war ich schockiert bis jemand hinter mir schrie.Ich erschrak mich aber als ich mich umsah stand meine MUTTER hinter mir sie erkannte mich sofort.Plötzlich kam mein Vater herein, erkannte mich auch und schrie ebenfalls alle lachten.Ich sagte ihnen nicht wo ich war weil sie es mir nicht glauben würden.