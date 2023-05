Klub der jungen Geschichten Die verschwundenen Eltern Sofia Ava Seiler, Nottwil, 6. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Das letzte Mal als der Schrank geöffnet wurde, war vor meiner Zeit. Ich öffnete den Schrank. Ich war geschockt. Darin sass ein Junge. Er war etwa 14 Jahre alt und sah verdammt gut aus. Ich hatte mich sofort ihn verliebt. Er hiess Max. Ich fragte ihn, was er da drin machte. Er sagte er hätte hier mal gewohnt. Seine Eltern wollten ihn nicht mehr und sperrten ihn in den Schrank. Ich konnte es nicht fassen, er war drei Jahre in dem Schrank gewesen. Ich fragte ihn, ob er in dieser Zeit etwas gegessen oder getrunken habe. Er sagte seine Eltern hätten ihm einen grossen Korb mit Essen und Wasser gegeben. Seine Vorräte seien im Vorgestern ausgegangen. Also fragte ich Max, ob er mit mir hoch gehen möchte, um etwas zu essen. Als wir oben ankamen und ich ihm etwas zu essen hinstellte, stürzte er sich darauf. Plötzlich kamen meine Eltern herein und als sie Max sahen, blieben sie wie angewurzelt stehen. Ich probierte es ihnen so glimpflich wie möglich zu erklären. Also sagte ich, ich hätte ihn in unserem Garten gefunden. Meine Eltern kannten mich aber zu gut und wussten sofort, das ich log. Sie zogen mich in ein Nebenzimmer und wollten wissen, was ein fremder Jungen in unserer Küche mache. ich sagte ihnen, dass es sie nichts anginge. Ich schnappte mir Max und ging mit ihm in mein Zimmer. Im Zimmer sah ich mir Max etwas genauer an. Er hatte braune Haare und efeugrüne Augen. Aber er sah ziemlich verwahrlost aus. Darum ging ich in das Zimmer meines Bruders und holte im etwas Frisches zum Anziehen. Als er sich umgezogen hatte, gingen wir nach unten. Max bedankte sich bei mir und wollte gerade gehen als ich in fragte, ob er nicht seine Eltern finden wolle. Er wollte das, aber er nicht wusste, wo er anfangen sollte. Ich sagte Max, dass wir vielleicht in der Stadt Bibliothek etwas finden könnten. Also fuhren wir mit einem Taxi in die Stadt zur Bibliothek. Als wir dort waren, gingen wir hinein und suchten nach den Vorbesitzern unseres Hauses. Wir fanden drei Adressen. Wir schrieben sie uns auf und fuhren zur ersten Adresse. Das war eine grosse Villa. Wir klingelten und uns wurde die Tür geöffnet. Wir traten ein und wurden zwanzig Minuten später hochkantig rausgeschmissen. Wir fuhren weiter zu zweiten Adresse. Das war ein grosses Einfamilienhaus. Dort war aber niemand zuhause und die Nachbarin erzählte uns, dass das Ehepaar keine Kinder bekommen könnte. Also fuhren wir weiter zur dritten und letzten Adresse. Als wir ankamen, fanden wir ein Schloss vor. Dort empfing uns die Hausherrin persönlich. Sie sah fast genau so aus wie Max. Sie war überrascht, als sie Max sah, aber überspielte es sehr gut. Sie bat uns herein und stellte sich als Rebecca Jungblut vor. Sie fragte uns, wieso wir hier wären. Wir erzählten ihr, dass wir Max Eltern suchten. Also eigentlich erzählte nur Max. Sie schwieg ein paar Minuten und seufzte und gestand: «Ich bin Max Mutter». Er wollte eine Erklärung. Seine Mutter erklärte es ihm. Als sie fertig war stürmte er aus dem Zimmer und sagte, er brauche Zeit für sich. Ich ging zu ihm und plötzlich küsste er mich mitten auf den Mund. Ich erwiderte den Kuss. Ich erzähle jetzt nicht was danach passiert ist. Jedenfalls ist Max nach ein paar Wochen zu seinen Eltern gezogen. Max und ich sind jetzt offiziell zusammen. Und so endet meine Geschichte.