Klub der jungen Geschichten Die verschwundenen Hinweise Sofia Andryushina, Steinhausen, 1. Oberstufe

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand geöffnet hatte. Schwindelig lief ich auf den Schrank zu und bewunderte den Raum, in dem ich mich befand, und fragte mich, wie ich in dieser verlassenen Einrichtung gelandet war. Ich blieb einen Moment stehen und versuchte mich zu erinnern, plötzlich kam meine Erinnerung zurück.

Früher

»BELLLA, LAUF NICHT WEG!», schrie ich, während ich meine Katze durch die Strasse verfolgte. Mir lief ein Schauer über den Rücken, ich hatte ein unsicheres Gefühl. Die Angst liess mich stehen bleiben und ich schaute mich um. Die pechschwarzen Strassen bereiteten mir Angst. Ein lautes Wimmern entkam meinem Mund, als ich eine Nadel an der Seite meines Nackens spürte. Die Flüssigkeit, die mein Körper aufgenommen hatte, reichte nicht aus, um mich stabil genug zu halten, um zu verstehen, was los war. Ich wurde von einer muskulösen, unerkennbaren Figur gezogen. Mein Geist war völlig leer...

Ich wurde von einem überwältigenden Schmerz im Hinterkopf geweckt. Als ich wieder bei Bewusstsein war, erkannt ich die Gefahr in der ich womöglich steckte. Ich dachte bei mir: «Bin ich entführt worden? Was zur Hölle ist das? Ist das nur ein Albtraum?»

Nachdem meine Erinnerung zurückgekehrt war, setzte ich meine Untersuchung des Wohnsitzes fort. Satanssymbole und Altäre umgaben den Ort. Ein flüchtiges Licht fiel mir ins Auge. Das Licht kam aus einem Schrank. Ich rannte darauf zu, gierig darauf, die Rätsel hinter diesen verrosteten Türen zu lösen.

Laute Schritte hallten durch das ganze Haus. Besorgnis breitete sich in meinem Körper aus, als ein lauter Schrei aus meinem Mund brach. Ängstlich rannte ich zum Schrank und riss die Tür auf. Ich drückte mich in den Schrank, hielt meinen Mund geschlossen und versuchte so leise, wie möglich zu bleiben, während die Schritte lauter wurden. Die kleine Glühbirne produzierte das Leuchten und gab mir die Möglichkeit, meine Umgebung klar zu sehen. Ich war von toten Körpern umgeben und zuckte zusammen. Mein Ohr fing ein lautes Geräusch von draussen auf und ich stiess mich tiefer in das Fleisch, das mich umgab, während mein Leben vor mir vorbeizog.

- Was habe ich getan, um das zu verdienen?

- Ist das der schmerzhafte Abschluss nach all dem Dreck, den ich durchgemacht habe?

Ein schnelles Knarren befreite die Tür, als ein muskulöser Schatten mich an meinen Enden zog. «Bist du ein kluges Mädchen? Ich nehme an, du hast meine Sammlung kennengelernt. Möchtest du dich ihnen anschliessen?» Mein Blut floss mit widerwärtiger Entschlossenheit aus meinem Oberschenkel wie mein eigenes Herz versuchte, es aus meinem Körper zu pumpen. Dieser Wahnsinnige hat mir ins Bein gestochen. Das Blut floss mühelos mein Bein hinunter wie ein dunkelroter Fluss. Ich kämpfte um mein Leben, schluchzte und schrie, während ich versuchte, mich loszuschneiden. Es war ein harter Kampf, aber als ich die Gelegenheit bekam, nutzte ich sie und suchte nach Gerechtigkeit. Der Schädel neben mir war meine Waffe. Als ich hörte, wie der zersplitternde Schädel den Kopf des Mannes traf, rutschte ich zwischen seinen Beinen durch und floh von diesem verrückten Ort, ohne auf die Schmerzen in meinem Bein zu achten. Er war zu schwach, um mir zu folgen, also warf er das Messer in meine Richtung. Glücklicherweise hinterliess es nur eine schmerzhafte Wunde an meinem Arm.

Ich schrie, weinte, übergab mich und rannte die Strasse hinunter, die ich klar erkannte. Mein Entführer war dumm genug, um auf derselben Strasse zu fliehen, auf der ich lebte. Meine Eltern auf der Terrasse erfassten meinen Blick, als ich mich meinem Haus näherte. “MAMA, PAPA HILFE!», waren die einzigen Worte, die meine zittrige Stimme verkünden konnte. Meine Eltern stellten Fragen, gerieten in Panik, desinfizierten meine Wunden, während ich unter Tränen erklärte, was passiert war.