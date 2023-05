Klub der jungen Geschichten Die verschwundenen Koffer Julia Aegerter, Walchwil, 3./4. Klasse

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Lorena und Jill sind zwei beste Freundinnen. Sie lernen sich in der Leichtathletik kennen. Jill und ihre Familie werden nach Spanien fliegen. Sie haben Lorenas Familie ebenfalls eingeladen mitzukommen. Lorena und ihre Familie freuten sich natürlich. Am Flughafen mussten sie noch ca. 1 Stunde warten. Sie hatten aber Kartenspiele mit dabei. Endlich ging es los. Alle liefen in den Flieger und schnallten sich an. In fünf Minuten ging es los. Jill und Lorena waren sehr aufgeregt. Jetzt startete der Flieger. Sie mussten 2.5 Stunden fliegen. Endlich waren sie da. Als sie auf ihre Koffer warteten, gab der Mann, der die Koffer ausräumen musste, plötzlich einen lauten Schrei von sich. «Was ist denn?!», fragt die Mutter von Jill. «Alle Koffer sind weg!», sagte Jills Mutter. «Was?!», sagte Lorenas Papa ganz entsetzt. «Weg – ja weg sind sie!», sagte der Mann. Lorena fragte Jill: «Wollen wir zusammen herausfinden, wie das passiert ist?» Jill antwortete: «Ja!» Zuerst fragten sie den Pilot, ob er etwas damit zu tun hat. Er antwortete: «Nein, sicher nicht!» Dann fragten sie die Stewardess und auch sie wusste leider nichts darüber. Danach fragten sie auch noch alle Putzfrauen. Alle antworteten: «Nein! Wir wissen leider auch nichts.» Die Freundinnen überlegten sich, was sie nun tun sollten. Trotz allem bestellten die beiden Familien ein Taxi für in die Stadt. Dort wurden sie freundlich begrüsst und ihnen wurden die Zimmer gezeigt. Zuerst setzten sich Lorena und Jill auf das kleine Sofa in ihrem Zimmer und lasen die Zeitung, die gerade neu war. Dort stand in grossem Titel: «Fliegende Koffer über Zürcher Flughafen!». Da wussten sie, dass das wahrscheinlich ihre Koffer sind. Sofort zeigten sie es den Eltern. Die Eltern meinten: «Ja das könnte gut sein!» Schnell danach berichteten sie alles der Polizei. Die Polizei fragte nach, ob das sein kann. «Es stimmt!», sagte die Frau vom Flugplatz. Alle jubelten! Danach blieb nur noch die Frage: Wie geschah das? Jill und Lorena sahen sich an. Alle überlegten. Jill kam da eine Idee: «Es könnte doch sein, dass das Flugzeug unten die Klappe offen hatte.» «Ja», sagte Lorena, «das kann sein!». Der Polizist meinte auch: «Ja, das ist eine gute Überlegung.» Danach fragten sie beim Flughafen nach. Tatsächlich, es stimmte. Zwei Tage später kamen ihre Koffer doch noch an, sogar mit einer leckeren Schokolade. «Juuhuii!!», riefen Lorena und Jill. Endlich konnten sie die Ferien geniessen. Als erstes assen sie die ganze Schokolade auf.