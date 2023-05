Klub der jungen Geschichten Die vier Fabelwesen und der Portalschrank Elena Baumeler, Sursee, 5. Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich ging zum Schrank, als ich auf ihn zu ging, wurde das Licht immer heller, dann als ich schliesslich vor ihm stand, verschwand das Licht. Ich dachte es sei eine Lampe, die ausging …

Aber als ich hineinblickte, war nur ein kaputtes Portal, von dem ein geheimnisvoller leichter Schimmer ausging, darin.

Aber nicht nur das Portal war vorhanden... sondern auch noch vier schöne Eier. Ich konnte nicht widerstehen, ich musste sie einfach mitnehmen. Als ich wieder oben war nahm ich vier der weichsten Kissen, die ich hatte, um daraus ein kuschliges Nest zu machen.

Davor badete ich die Eier noch, später sah ich, dass die Eier golden waren. Als ich sie abgetrocknet hatte, legte ich sie ins Nest und holte eine Thermodecke, um sie warm zu halten. Während die Zeit verging, schaute ich fern und las ein paar Bücher zu Ende, die ich angefangen hatte. Doch plötzlich schlüpften die Eier. Aus den Eiern schlüpfte ein Pegasus, ein Drache und ein...

Ich erschrak und rief aus, wie es niemand tun würde.

Ein Einhorn mit Flügeln?

«Kann es sowas geben? Nein oder doch?» Ich hörte wie das Einhorn zu sprechen beginnt. Es erklärte mir, wie es hierherkam und wo es herkam. «Aha ihr kommt also von einem anderen Planeten?» fragte ich. Das Einhorn nickte. «Aha, okay und warum wart ihr in Eiern?». Der Pegasus antwortete mir. «Ach so, ihr musstet fliehen, weil euer Zuhause brannte, und seid mit diesem Portal in die Menschenwelt geflohen? Und wurdet zu Eiern?» fragte ich nach. Der Pegasus nickte. «Okay soll ich euch helfen euren Planeten zu retten?» wollte ich wissen. Alle nickten begeistert. «Ok, ich helfe euch! Versprochen! » sagte ich voller Begeisterung. Und so begann unser grosses Abenteuer. So bauten wir das Portal wieder auf. «Yes, es funktioniert so grossartig!» sagte ich. Wir brachen in riesigen Jubel aus. Dann betraten wir alle das Portal. Ich stieg auf den Rücken des Pegasus und er flog durch das Portal. Dann waren wir endlich auf dem Planeten der vier Fabelwesen. «Oh nein», sagte ich traurig. Alle schüttelten traurig den Kopf. «Ihr seid, doch Fabelwesen, könnt ihr nicht zaubern?» hakte ich nach. Doch sie antworteten nicht. Soeben begannen sie einen Zauberspruch zu sprechen. «Der… Planet… er beginnt zu spriessen!» rief ich aus. «Und das Feuer verschwindet ohne Spur!» sprach ich lauthals zu den anderen. Aber dann, anstatt zu antworten, fragten sie mich, ob ich nicht lieber hierbleiben will. Ich sagte: «Ja, wieso nicht, aber ihr seid die einzigen eurer Art. Fühlt ihr euch nicht allein?», fragte ich neugierig, aber vorsichtig. Sofort bekam ich eine Antwort.

Sie sagten, dass es hier eine Höhle gibt, in der sich die anderen ihrer Art versteckten. Da musste ich sie einfach fragen: «Wieso seid ihr nicht in der Höhle?». Antworten gabs nur eine… diese nannten sie mir… sie durften nicht rein, weil es keinen Platz mehr hatte. Ausserdem waren sie zu klein gewesen, um die Geschichten zu hören, die sich die Erwachsenen erzählten, um sich nicht zu langweilen. «Aha, sollen wir dorthin gehen und sie rausholen?» Sie nickten. Also gingen wir gleich hin. Ein paar Stunden später waren wir dort. Dann öffneten wir den Eingang und gingen hinein. Alle waren dort. Wir holten sie raus. Jetzt war das grosse Fest und wir assen miteinander. DAS WAR UNSER ABENTEUER.