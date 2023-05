Klub der jungen Geschichten Die vorbereitete Falle Anouk Gstädtner, Cham, 1. Kanti (7. Schuljahr)

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Aber fangen wir erst mal von vorne an. Ich und meine zwei Freunde Nina und Joris besuchen alle ein Gymnasium in Zug. Wir sind in der Klasse 2d und haben einen Detektivklub. Eines unserer Lieblingsfächer ist Sport, denn wir bewegen uns sehr gerne.

In unserer Klasse war seit gestern die Hölle los, irgendjemand hatte Fahrräder aus dem Fahrradkeller gestohlen. Egal wo man in der Schule war, der Fahrraddieb war das Thema Nummer eins. Viele machten sich Gedanken, wer es hätte sein können. Wir, das heisst Joris, Nina und ich, Eileen, haben uns daher entschieden, zu versuchen, den Fall aufzudecken. Wer war wohl der Täter? Wir machten uns auf den Weg zur Spurensuche. Wohl oder übel mussten wir in den Fahrradkeller. Aber erst morgen, also ging ich früh schlafen, um für die Spurensuche ausgeruht zu sein. Gesagt, Getan! Jetzt war es nur noch eine Lektion, dann war die Schule fertig. Nach einer gefühlten Ewigkeit war es so weit, ich stattete dem Fahrradkeller einen Besuch ab. Zuvor bat ich jedoch meine Freunde vor dem Keller Wache zu halten. Die beiden sind nicht so mutig, deshalb übernehme meistens ich solche Dinge. Als ich unten angekommen war, sah ich mich vorsichtig um. So weit so gut! Da war ein Licht, welches aus einem Schrank schien. Ich entdeckte Fingerabdrücke darauf, woraus ich schloss, dass er kürzlich geöffnet wurde. Plötzlich öffnete sich der Schank und eine vermummte Person stürmte heraus. Ich spurtete ihr hinterher und rief nach meinen Freunden. Sie schlossen sich der Verfolgung an. Nach fünf Minuten verloren wir die Person aber aus den Augen und mussten die Verfolgung aufgeben. Wir schauten auf die Uhr und merkten, dass es schon echt spät war. Wir rannten so schnell wie möglich nach Hause. Um 21:45 machte ich mich bettfertig und ging schnell ins Bett. Ans Einschlafen war jedoch nicht zu denken. Wer war diese Person? Diese Nacht schlief ich kaum und war deshalb entsprechend müde am nächsten Morgen. Ich konnte es nicht abwarten, bis die Schule am nächsten Tag zu Ende war und das Beste war: Am nächsten Tag war schulfrei. Ich verabredete mich mit meinen Freunden für den nächsten Morgen. Wir beschlossen, uns auf die Lauer zu legen, da die Diebstähle sogar in der Zeitung standen. Wir legten einen Köder: ein unabgeschlossenes Fahrrad, allerdings mit GPS-Sender. Plötzlich stürmte jemand aus dem Keller, mit dem Köder. Wir fuhren ihm so schnell wie möglich hinterher. Er aber bog geschickt ab und als wir um die Ecke fuhren, war er nicht mehr in unserem Blickfeld. Doch diesmal waren wir besser vorbereitet. Joris packte sein Handy und suchte die Karte auf dem Display ab – der Punkt war in der Nähe der Kirche. Jetzt schnell zur Kirche. Zehn Minuten später standen wir vor dem Haus, wo sich der Punkt befand. Die Hintertür stand offen und wir hörten Stimmen von Jugendlichen. Wir liefen vorsichtig auf die Tür zu. Als wir hineinkamen, schauten sie uns verdutzt an. Sie versuchten zu flüchten, doch wir standen ihnen im Weg. Plötzlich hörten wir Schritte, die Fahrraddiebe wie auch wir wichen zurück. Als wir dann aber die Polizeiuniform erkennen konnten, erinnerten wir uns, dass wir in der Aufregung vergessen hatten, dass wir die Polizei gerufen hatten. Sie legten dem Fahrraddieb Handschellen an und führten ihn ab, ohne uns zu beachten. Wir waren sehr enttäuscht!

Immerhin besuchte uns die Polizei am Freitag in der Schule und bedankte sich für unsere Mithilfe. Auch der Schulleiter würdigte unsere Arbeit. Irgendwie fühlten wir uns jetzt wie Helden!