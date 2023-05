Klub der jungen Geschichten Die Wahrheit kommt immer raus Joel, Weber, Meierskappel, 6. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher das nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher, die drei Jungs wollten schon vor einer Woche in den Whirlpool gehen, doch da hatte das Hallenbad geschlossen. Heute gingen sie wieder mit dem Fahrrad ins Hallenbad von Hong Kong. Als sie die Fahrräder abstellten, lasen sie auf einer grossen Tafel: Whirlpool nach einer Sabotage geschlossen! Joe der älteste der drei Jungen rief aus und brüllte: “Ich glaube das doch nicht!” Sie machten morgen um 10:00 Uhr beim Mittelpunkt von Hong Kong ab, um den merkwürdigen Vorfall genauer unter die Lupe zu nehmen. Am Morgen verschlief Joe wie erwartet und kam eine Viertelstunde zu spät.

“Also wo waren wir gestern nochmals stehen geblieben?” Peter antwortete darauf: “Am besten gehen wir mal zum Whirlpool und schauen, ob wir noch Spuren von den Einbrechern finden.” Sie sahen schon von weitem durch das grosse Eingangsfenster das Kommissar Plattfuss da ist und auch die ersten Ermittlungen durchführt. Als sie eintraten und ihm einen guten Morgen wünschten, drehte er sich um und sagte: “Guten Morgen Jungs, ich dachte mir schon ihr wärt in der Schule, aber am Nachmittag hätte ich euch eigentlich erwartet. Warum seid ihr jetzt schon hier?” Alle stotterten: “Hallo heute ist Samstag.” Verblüfft meinte er: “Tut mir leid Jungs, ich bin ein bisschen durch den Wind mit so vielen Dingen die diese Woche passieret. Joe fragte ihn: “Hast du schon Spuren gefunden?” “Nein nicht wirklich, aber vielleicht kann uns die Kamera da oben irgendwie etwas aufzeigen.” Sie spulten ca. einen Tag zurück. Es geschah um sechs Uhr morgens, kurz bevor der Badmeister kam. “Ich sehe leider nichts, es war noch zu dunkel.” Julian hatte eine Idee: “Um sechs Uhr geht die Sonne langsam auf, vielleicht hat es beim Eingang eine Kamera, da würden wir mehr sehen.” “Gute Idee” meinte Kommissar Plattfuss. Als sie nachschauten, sahen sie eine normal grosse Gestalt, winterlich angezogen und eine Kapuze über dem Kopf. “Wir wissen jetzt gerade mal, was er anhatte”, sagte Peter nervig. Kommissar Plattfuss hat da aber etwas gesehen: “Wenn wir ganz am Ende vom Video schauen, seht ihr wie er um den Ecken verschwindet und über den Rasen läuft. In derselben Nacht hat es auch noch geregnet und ist sumpfig. Vielleicht finden wir ja Fussspuren und könnten in einem Schuhgeschäft herausfinden wer diese Schuhe gekauft hat.” Sie gingen wieder zur Eingangstür und suchten hastig nach Spuren. Die erste Spur fand natürlich Kommissar Plattfuss ein riesiger Schuhabdruck. Julian hatte zum Glück bevor er ging an das Fussabdruckset gedacht. Zuerst machten sie ein Gipsabdruck für später, da könnte der nützlich sein. Als nächstes gehen wir in das gegenüberliegende Schuhgeschäft, wir schauen dort, ob es irgendwo den gleichen Stiefel mit der gleichen Sohle gibt. Als sie eintraten begrüsste sie eine freundliche Frau: “Kann ich ihnen helfen, nach was suchen sie?” “Wir schauen uns mal um.” meinte Joe. “Ja sicher Sie rufen einfach.” Sie liefen einmal ganz durch das Geschäft. Am Schluss fand Peter einen grossen Stiefel mit der Nummer 46 und dem gleichen Muster. Sie verglichen ihn mit dem Abdruck. Alle auf einmal sagten: “Identisch.” “Da hatten wir noch einmal Glück!”, rief Peter laut. Langsam liefen sie auf den Ausgang zu, dort stand auch die Kasse. Joe machte sich bemerkbar: “Wenn ich fragen darf, wer hat in den letzten paar Tagen diesen Schuh hier gekauft?” “Warum müsst ihr das wissen?” Wollte die Verkäuferin wissen. “Haben sie das mit dem Hallenbad noch nicht mit bekommen?” “Doch schon aber was hat das mit dem zu tun?” “Ja auf dem Rasen fanden wir die gleichen Abdrücke, wie dieser Stiefel hier hat.” “Aha, für das sag ich es euch, also einen kurzen Moment bitte.” “Ich hoffe sie findet etwas.” Meinte Julian nervös. Als sie zurück kam erklärte sie: “Ich habe zwei Ergebnisse das einte von gestern und das andere vor zwei Tagen.” Peter unterbrach Sie: “Das richtige ist vor zwei Tagen, weil gestern war es ja schon passiert. Wie heisst diese Person und wo wohnt Sie?” “Also der Name ist Marcel Jerin und er wohnt in der Strasse Tajo 13, reichen euch diese Informationen?” “Ja sicher”, meinte Kommissar Plattfuss. Sie bedankten sich und machten sich auf den Weg. Es war nicht so eine lange Strecke, Sie konnten zu Fuss gehen. Bei dem Haus angekommen sahen sie etwas Merkwürdiges. Alle Fensterläden waren geschlossen. Sie traten langsam auf das Haus zu und klingelten. Eine raue Stimme kam aus dem Mikrofon und meinte müde: “Wer ist hier und warum?” “Ich bin’s Kommissar Plattfuss und möchte mit Ihnen sprechen.” “Über was denn?” “Über den Vorfall vor zwei Tagen.” “Also, ich komme runter und mache Ihnen die Tür auf.” Ein Mann mit halblangen hellen Haaren machte Ihnen die Tür auf und führte Sie zu einem kleinen Holztisch mit fünf Stühlen. “Bitte schön, nehmt Platz.” “Danke”, meinte Justus. Kommissar Plattfuss fing an:”

Zuerst machte er eine Bitte: “Dürfen wir Ihre Gummistiefel sehen?” “Sicher, sie stehen vor der Türe.” “Also das Muster stimmt überein und voller Dreck sind sie auch.” Ja und, für das sind Gummistiefel auch hier.” “Eine Frage, wo waren sie vor zwei Tagen um 06:00 Uhr?” “Ich war zu Hause in meinem Bett und wollte gerade aufstehen.” “Ich glaube Ihnen das nicht, weil sie haben die gleichen Schuhe und die gleiche Grösse, es stimmt ziemlich alles überein.” “Joe was meinst du dazu?” “Ich würde einmal zu den Nachbaren gehen und fragen, ob Sie etwas gesehen haben.” Der Kommissar und die drei Jungs liefen auf das nächste Haus zu. Es war schon langsam wieder am eindunkeln. Eine Frau machte die Tür auf und sagte zur Frage: “Ihr müsst mein Mann fragen, er geht so früh auf, vielleicht hat er etwas bemerkt, ich hole ihn schnell.” “Danke schön”, bedankten sich alle für die Hilfe, bevor der Mann kam. Bevor Sie fragen mussten, wusste er schon, warum der Kommissar hier ist. “Ja ich habe am Morgen eine Gestalt gesehen mit Gummistiefeln. Ich wusste aber nicht wer es war, es könnte gut sein das es unser Nachbar war. Er kam genau aus diesem Haus und nur er wohnt dort.” “Hat er einen Bezug auf das Hallenbad”, wollte der Kommissar wissen. “Soviel ich weiss, hat er da mal gearbeitet.” “ Danke für diese hilfreichen Informationen” “Auf Wiedersehen.” Der Kommissar hat den Mann noch ein zweites Mal befragt, so lange bis er die Wahrheit sprach. Auf dem Polizeiposten gab er dann auch noch den Grund von sich, warum er das gemacht hat: “Ich habe vor neun Jahren selbst in diesem Hallenbad gearbeitet. Ich wurde dann aber gekündet, weil sie zu viel Personal hatten.” Er musste zuerst einmal Schäden zahlen und für einen Monat ins Gefängnis. “Vielen Dank Jungs ihr wart mir wieder einmal eine grosse Hilfe.”