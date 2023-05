Klub der jungen Geschichten Die Welt der Geschichten Ariana Simoes, Horw, 4.Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den schon lange niemand mehr geöffnet hatte. Ich öffnete den Schrank und traute meinen Augen nicht. In dem Schrank war ein Portal! Plötzlich unterbrach mich jemand: «Hey, Amira, wie lange brauchst du noch?» Es war meine beste Freundin Lola, die bei mir übernachtete. Ich erwiderte: «Hey, Lola, komm Mal her, du musst dir das anschauen!» Sie kam herunter und war genauso schockiert wie ich. «Wollen wir hineinspringen?», fragte ich überwältigt. «Was! Hast du den Verstand verloren?», sagte Lola schockiert. «Ach, komm schon», bettelte ich sie an. «Na gut», sagte Lola schliesslich. Wir wollten gerade los, als mein kleiner Bruder mit einer Packung Chips und einem Spielzeugauto die Kellertreppe hinunterkam und fragte: «Schwester, was machst du da?» Ich antwortet nicht und nahm meine beste Freundin an der Hand und sprang ins Portal!... «Wo sind wir den hier?», fragte Lola. Ich sah mich um erblickte über uns drei riesige Bücher, die langsam zu uns herunterkamen. «Ihr seid in der Welt der Geschichten!», sagte eine Stimme. Plötzlich drehten wir uns und sahen einen riesigen Drachen. «Herzlich Willkommen, in der Welt der Geschichten. Ihr müsst Abenteuer erleben, um hier heraus zu kommen.» Lola und ich waren einverstanden. Die erste Aufgabe war, dass wir einer riesigen Babykatze das hungrige Maul zu stopfen. Ich dachte diese Aufgabe wäre unmöglich, aber Lola erinnerte mich daran das ich ja eine XXL Packung Chips eingepackt hatte. Ich holte die XXL Packung heraus, öffnete sie und schüttete sie der Katze ins Maul und endlich gab sie Ruhe. Wie wurden zur nächsten Aufgabe teleportiert. Diese Aufgabe war für Lola und diese lautete: «Besiege den besten Gamer der Welt in einem Fortnite Spiel.» Lola war so schlecht in Fortnite, dass sie schon in der ersten Runde verlor. Dann hatte ich eine Idee. Ich nahm einen Hammer aus meinem Rucksack und warf ihn dem Gamer an den Kopf…RIP Gamer! Endlich waren wir beim Endgegner angekommen. Es war der Drache, den wir am Anfang kennen gelernt hatten. Wir wollten gerade anfangen, als plötzlich mein kleiner Bruder mit einem Spielzeugschwert auf den Drachen hinaufstieg und schrie: «Fortnite» und köpfte den Drachen. Wir alle wurden zurück nach Hause teleportiert und alle lachten sich über dieses lustige Abenteuer kaputt. Dann erschien eine Kiste. Ich öffnete die Kiste staunte. In der Kiste war eine PS5 für meinen Bruder, ein neues Handy für Lola und ein geheimnisvolles Märchenbuch für mich. Ende.