Klub der jungen Geschichten Die Welt hinter dem Schrank Tamia Böhler, Emmenbrücke, 5. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte.

Ich erzähle euch jetzt eine Geschichte die wahr ist. Meine kleine Schwester und ich sind ein super Team. Ich und meine Schwester gehen oft in den Keller. Als wir mal wieder auf dem Keller waren, hat Milli ein Leuchten gesehen. Sie ging dort hin und sah, dass da Licht aus dem Schrank kam. Sie war sehr erschrocken, weil die Tür sich bewegt hat. Sie rief nach mir und ich rannte zu ihr. Doch ich sah meine Schwester wie sie die Tür aufmachte und reingezogen wurde. Ich wollte mich festhalten aber der Wirbel war zu stark. Ich wurde in den Wirbel gezogen. Ich sah nur noch zwei Planeten, der eine sah, ganz schön aus aber der andere nicht so. Der sah sehr wild und düster aus. Als ich aufwachte sah ich drei verängstigte Mäuse. Ich schaute zurück und sah eine Schlange. Sie wollte die Mäuse angreifen. Ich sah einen langen Stock ich nahm ihn stand auf und lief auf die Schlange zu. Ich schleuderte meinen Stock auf die Schlange und traf sie.

Sie fiel auf den Boden und direkt auf die Mäuse. Ich ging schnell zu ihnen und befreite sie und dann sagt eine Maus plötzlich: «Danke». Ich schaue sie verdutzt an und dann sagt die andere Maus: «Ja Danke» «Bitte»‘’ sagte ich « Malia wir müssen gehen» sagte eine Maus « Nein ich möchte nicht mit. Ich möchte ihr helfen ihre Schwester zu finden.» «Oh danke». In diesem Augenblick kam ein Mann, der nur noch ein Auge hatte. Das sah sehr gruselig aus denn sein Auge hing in seiner Höhle und es roch sehr streng nach Abfall und toten Tieren. Der Mann sagte «was macht ihr hier?» Ich nahm all meinen Mut zusammen und sagte «ich will meine Schwester retten und mit ihr nach Hause gehen.» Der Mann lachte nur blöd und sagte « Hahaha du findest deine Schwester nie mehr. Sie ist im grössten Turm eingesperrt». Ich schluckte. Würde ich meine Schwester nie wiedersehen? Nein ich werde sie finden. Ich sagte laut «Ich werde sie finden egal, wo sie ist.» «Hahaha dafür musst du erst Mal an mir vorbei», sagte der Mann «Gerne» rief ich. Doch Malia flüsterte « mach das besser nicht. Das ist Einauge der gefürchtete Wachtmann des Königs. Aber schau dort ist eine Brücke die direkt zum Turm führt, wenn du es bis dorthin Schafts, dann hast du deine Schwester zurück!» «Das ist eine gute Idee, aber wie soll ich mit Milli zurück?»

«Da kann ich behilflich sein» flüsterte Malia. «Ich vertraue dir.» sagte ich und rannte auf Einauge zu, aber bevor er mich fassen kann, schlüpfte ich unter ihm durch und rannte auf die Brücke zu, rannte über die Brücke und war beim Turm angelangt. Es roch sehr streng und nach Kuh Kakke. Wie sollte ich da hochkommen? Malia schrie zu mir rüber dass ich an meiner Schlange hoch klettern muss, die wo ich mitgenommen habe. Ich schleuderte sie hoch und es hakte ein und ja es hält mich und ich zog mich weiter hoch und höher bis ich bei meiner Schwester war. Wir freuten uns sehr. Plötzlich hörte ich Schritte und es war der König doch im gleichen Moment schwebten meine und Millis Füsse und wir schwebten und flogen durch den Tunnel des dunkeln Leuchtens und dann waren wir zuhause.