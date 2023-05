Klub der jungen Geschichten Die Welt im Schrank Cyrill Burger, Buttisholz, 1. Oberstufe

(chm)

Prolog

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich ging hin und überlegte noch schnell, ob es eine gute Idee ist, ihn zu öffnen. Doch die Neugier überkam mich und ich öffnete die Tür neugierig. Doch was ist denn da passiert? Nochmal alles von Anfang.

Die Welt im Schrank

Simon und seine Schwester Nina sassen am Küchentisch und warteten geduldig auf das Mittagessen. Doch als Ihre Mutter mit Spinat und Salzkartoffeln aus der Küche kam, motzte Nina: «Nicht schon wieder Salzkartoffeln mit Spinat! Du weisst doch, dass ich das hasse.» Daraufhin sagte die Mutter: «Dafür gibt es zum Nachtisch Pudding.» Nina schmollte. Sie assen ohne weitere Zwischenfälle und spülten das Geschirr ab. Nina fragte alle fünf Minuten, wann es endlich Pudding gibt, doch die Mutter sagte immer nur: «Gleich.» Die Mutter sagte zu Simon, er solle die Sahne holen. Simon gehorchte. Er stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Er ging hin und überlegte noch schnell, ob es eine gute Idee ist, ihn zu öffnen. Doch die Neugier überkam ihn und er öffnete die Tür. Er war fasziniert von dem, was er eben gesehen hatte, ging nach oben und stellte die Sahne auf den Tisch. Beim Nachtisch flüsterte Simon seiner Schwester zu: «Nach dem Essen muss ich mit dir sprechen.»

Nach dem Essen gingen Simon und Nina in den Keller. Simon ging auf den Schrank zu und öffnete ihn. Nina war fasziniert und ging näher. Im Schrank befand sich ein Portal in der Grösse eines durchschnittlichen Mannes. Nina streckte den Kopf durch das Portal und dann schlüpfte sie hindurch. Simon schaute nur fasziniert zu, schloss die Augen und ging ebenfalls durch. Um ihn herum duftete es wunderbar nach Frühling und es war erstaunlich warm. Als er die Augen öffnete, befand er sich in einer anderen Welt, wo Blumen wuchsen, die über drei Meter hoch waren und am Boden verlief eine Ameisenspur. Doch als er genauer hinschaute, merkte er, dass es Elefanten waren und keine Ameisen. Das verwunderte ihn, aber trotzdem ging er einfach weiter und entdeckte dabei Nina, die auch eine Elefantenspur gefunden hatte. Er ging zu ihr und plötzlich hörten sie Getrampel. Zuerst schien es von weit weg zu kommen, doch dann wurde es immer lauter. Die Angst überkam beide und sie umklammerten sich. Da passierte es: Genau dort, wo Simon vorher gestanden hatte, trampelte ein Tausendfüssler in der Grösse eines Elefanten durch. Als der Tausendfüssler durch war, rannten beide zurück zum Portal, gingen hindurch und rannten die Treppe hoch. Sie erzählten es ihrer Mutter, doch die glaubte ihnen kein Wort. Nina rief ihre Kollegin Tina an und erzählte es ihr. Tina sagte, sie sollen rüberkommen. Bei Tina zu Hause erklärte Nina es noch einmal ganz detailliert. Als sie sprach, kletterte ihr plötzlich ein klitzekleiner Elefant über den Arm. Als Tina das sah, glaubte sie es sofort.

Am nächsten Tag mussten Simon und Nina wieder in die Schule. Sie wurden von der halben Schule darauf angesprochen. Wahrscheinlich hatte es Tina weitererzählt. Beide bekamen Angst, weil dies ein Geheimnis bleiben sollte. Am Nachmittag klingelte es an der Haustüre. Draussen stand das Fernsehen. Im selben Moment, als sie eintraten, schreckte Simon hoch. Er sass schweissgebadet in seinem Bett. Das war der realistischste Traum, den er je hatte.

Als er am Mittag in den Keller ging, schien ein Licht aus dem gleichen Schrank wie in seinem Traum. Simon geriet in eine Schockstarre. Als er dann doch ganz vorsichtig die Türe öffnete, sah er aber nur ein Glühwürmchen, das sich verflogen haben musste.