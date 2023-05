Klub der jungen Geschichten Die Welt unter dem Meeresboden Amelia Pockrandt, Zug, 2. Kanti

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Auf einmal ging mir die Luft aus und ich konnte nicht mehr einatmen. Wartet schnell, gehen wir zurück an den Anfang.

Rund 65 Prozent der Erde ist mit Wasser bedeckt. Doch selbst die Rückseite des Mondes ist besser erforscht als die grossen, weiten Tiefen der Weltmeere. Wie ihr vielleicht schon wisst, ist im Jahre 1964 der Tiefseeforscher Jack Piccord mit einem selbst gebauten U-Boot fast 11'000 Meter getaucht. Niemand hat seither sein Rekord gebrochen. Unsere Forschungsgruppe wollte jedoch diesen Rekord brechen. Kurz vor seinem Tod, erzählte Jack von einer seltsamen Algenart, die auf dem Meeresboden lebte. Nun hatten wir als erstes Projekt auf der ganzen Welt einen Weg gefunden, genug Sauerstoff für mehr als fünf Stunden in die Gasflaschen zu stecken. Somit konnten wir mit einem U-Boot in die dunklen Weiten des Meeres tauchen und bis zu fünf Stunden nach der Algenart suchen. Ich und fünf weitere Forscher wurden für diese Expedition ausgesucht. Nach wochenlangem Training, gings los. Viele Menschen kamen zuschauen. Das U-Boot wurde ins Wasser gesetzt und wir stiegen hinein. Sobald wir alle drinnen waren, schlossen wir die Tür. Erst als ich mir den Sitzgurt überzogen hatte, realisierte ich, was ich gerade tat. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir alle wieder lebend auftauchten, war nicht sehr gross. Als alle Platz genommen hatten, öffnete ich die Ventile und wir sanken. Nach einer Zeit begann ich zu denken: «Was ist, wenn wir nicht dort hinuntersollten? Was ist, wenn es so sein sollte, dass die Tiefen des Meeres nicht entdeckt werden?»

Meine Kollegen holten mich jedoch schnell wieder aus diesen Gedanken. Wochenlang sanken und sanken wir. Nach genau vier Wochen und neun Tagen war der Meeresboden in Sicht. Wir konnten es kaum erwarten, aus dem U-Boot auszusteigen. Als wir am Meeresboden landeten, sahen wir Tausende pinke Algen. Konnten es die sein, die wir suchten? Wir sahen, wie komisch sich diese bewegten. Zu komisch. Vordem wir überhaupt unsere Tauchanzüge anziehen konnten, griffen die Algenarme um unser U-Boot. Wie Saugknöpfe griffen sie am Glas und wir konnten nichts mehr sehen. Es wurde nur schlimmer. Wir spürten, wie wir langsam in den Boden gedrückt wurden. Als wir dachten, es sei vorbei für uns, merkten wir, dass sich der Boden unter uns löste. Wie bei Treibsand wurden wir langsam und ruhig verschlungen. Ich als Einzige noch im Vordersitz sah jedoch, wie sich plötzlich einer der Arme löste. Dann ein anderer und noch einer! Plötzlich hatten wir wieder Ausblick über wo wir waren. Wo waren wir? Vor uns, wunderschöne, farbige Korallenriffe, die farbigsten Fische schwammen herum und das schönste blaue Wasser umgab das U-Boot. Delfine, Haie, Wale, alles war zu sehen! Über uns eine weisse Nebelschicht. Waren wir unter dem Meeresboden? Keine Plastiksäcke, keine Einwegmasken, nein. Konnte es sein, dass diese Welt von unseren schrecklichen, verdreckten Meeren beschützt war? Wir zogen sofort die Tauchanzüge an und schwammen bestimmt drei Stunden herum. Im Ganzen hatten wir bestimmt 50 neue Tierarten und unzählige ausgestorbene Tiere wiedergesehen. Zusammen entschieden wir, nochmals los zuschwimmen. Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen konnte. Leider zu sicher. Dieses entzückende und einzigartige Reich der unbeschädigten Natur lenkte uns bedauerlicherweise etwas zu sehr ab. Uns blieb kein Sauerstoff mehr! Wir schwammen um unser Leben zurück zum U-Boot. Verschnauft und entsetzt, dass wir nicht mehr weiter tauchen konnten, starteten wir das U-Boot. Ich liess die Tanks leerpumpen und somit begannen wir aufzutauchen mit der Hoffnung, dass sich die Nebelschicht wieder löst. Das tat sie auch. Wir kamen zum Entschluss, dass wir dieses Erlebnis für uns behalten wollten. Diese Welt sollte nicht auch zerstört werden. Wir schworen uns, dieses Geheimnis bis ins Grab zu nehmen.