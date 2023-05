Klub der jungen Geschichten Die wertvollsten zwei Franken Louis Frei, Willisau, 5. Primar

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf besondere Weise viel mehr zurück.

Sie sagte: «Danke vielmals!» Dann fragte ich: «Was machen Sie denn mit diesem Geld?» Die Obdachlose erwiderte: «Ich spare, bis ich 200 Franken habe.» «Für was sparen Sie denn?» Die Obdachlose antwortete: «Ich spare für eine Operation für meinen Hund.» Da bemerkte ich erst, dass ein kleiner Hund mit einem blauen Hundemantel hinter ihr sass. «Oh, der ist aber süss. Wie heisst er denn?» Die obdachlose Frau sagte: «Das ist Tommy.» «Was muss er denn operieren?» «Er muss sein Bein operieren. Er ist mir zugelaufen.» Da sagte ich leise: «Ich hatte auch mal einen Hund. Damals war ich sechs Jahre alt. Und dann ging ich mit meinem Hund spazieren, und ich wollte das Spielzeug werfen…» Da unterbrach sie Tommy. Er bellte sehr laut. «Was ist denn Tommy?» Jetzt bellte er noch lauter. Ich war geschockt, als ich den riesigen Rotweiler sah. «Tommy, sei jetzt ruhig», sagte die Obdachlose ruhig zu Tommy. Zum Glück war der Rotweiler schnell wieder verschwunden. «Also, wo waren wir?», fragte ich, «genau, ich warf das Spielzeug auf eine Wiese nahe am Wald. Und dann sind James und das Spielzeug nie mehr zurückgekommen.» Die Obdachlose hiess übrigens Nina. Ich fragte Nina: «Möchtest du etwas essen gehen, da können wir ja miteinander weiterplaudern.» «Gerne, ja!» So marschierten wir mit Tommy in ein Restaurant. Es war ein italienisches Restaurant. Wir setzten uns an einen grossen Tisch. Tommy bekam gerade Wasser und er trank sehr viel. «Der ist aber durstig», sagte ich. Jetzt bekamen wir die Speisekarte. Nach einer Weile entschieden wir uns. Nina wählte eine Pizza Margerita und ich nahm eine Pizza Hawaii. Zum Trinken entschieden wir uns für Wasser. Dann nach einer Weile bekamen wir unsere Pizzas und assen gemütlich. Nach einer Stunde waren wir dann wieder am Platz von Nina und wir sprachen noch miteinander. Dann plötzlich rannte Tommy davon und holte nicht weit entfernt ein Spielzeug. Nina sagte: «Das ist das Spielzeug von Tommy.» Ich guckte hin und war schockiert, als ich es sah. Es war genau dasselbe, wie mein Hund James hatte, der ja verschwunden war. Hinter Tommy folgte ein weiterer Hund. Als ich ihn sah, kamen mir die Tränen in den Augen. Nämlich war es mein verschwundener Hund. Ich rannte auf ihn zu und rief: «JAMES, JAMES!». Ich umarmte ihn. Was ist das nur für ein Tag. Ich hatte so Freude, als ich meinen Hund wiedersah. Darum sagte ich aufgeregt: «Komm Nina! Wir gehen zu mir nach Hause.» Also gingen wir zu mir und ich sagte zu Nina: «Du darfst jetzt mit Tommy und James bei mir wohnen.» «Echt?», sagte Nina und dann haben wir immer ganz viel zusammen unternommen. Leider starb Nina nach vielen Jahren und James und Tommy waren dann meine zwei Hunde und ich sagte für mich: «Was für ein abenteuerliches Leben.»