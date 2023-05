Klub der jungen Geschichten Die Wiedererkennung von der Obdachlosen Elin Kottmann, Schongau, 6. Primar

(chm)

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf ganz besondere Weise viel mehr zurück. Aber halt, ich denke, ich erzähle es euch von Anfang an. An diesem heissen Sommertag, genauer dem 6. Juli, fuhr ich am Morgen um 8.30 Uhr nach Luzern wo ich neue Kleider kaufen musste. Da sah ich dieser eine Pullover mit meinem eigenen Namen: «Ida». Den musste ich unbedingt haben. Als ich den Pullover und die anderen Dinge bezahlte, ging ich aus dem Laden.

Ein paar Meter links neben dem Laden stand eine Bäckerei, wo ich ein Zmorgen holte. Es war soo lecker, ich könnte jeden Tag so was Gutes Essen. Als ich fertig war, lief ich weiter, bis zu einer Bank, wo ich mich hinsetzte. Ich genoss ein paar Minuten. Was ich dort alles sah, kann man sich gar nicht vorstellen, die speziellen Leute, Hunde, Zeitungsverkäufer und vieles mehr.

Plötzlich sah ich diese obdachlose Frau, sie tat mir richtig leid mit ihren halblangen, grau, strähnigen, ungepflegten Harren sass sie auf der abgenutzten alten Decke und wartete auf Liebe, grosszügige Spenden. Genau wie ihre Hände, war auch ihr Gesicht runzelig, älter und zeugte von einem harten Leben, wo immer sie dieses auch gefristet hatte in ihre Vergangenheit. Zufrieden mit meinem neuen Pullover im Sack, legte ich ihr gerne zwei Franken in ihren Hut. Sie hatte heute nämlich noch nicht so viel bekommen … Ich dachte sie war mir sehr dankbar dafür, denn sie hob kurz den Kopf, sah mir direkt in die Augen und ein Lächeln huschte über ihr Gesicht.

Etwas später war ich wieder in Luzern. Und sah die ältere Frau wieder. Sie sass unweit vom anderen Ort das letzte Mal. Ich erinnerte mich noch genau an ihre Kleider. Viel anders sah sie nicht aus. Ich sah ihr Blick, sie hatte mich gleich wiedererkannt und lächelte, dass erfreute mein Herz.

Ich ging näher, kauerte zu ihr runter und fragte nach ihrem Namen. Sie erschrak, hatte aber grosse Freude. Zögerlich kam Wort um Wort, Satz um Satz. Liebevoll fragte ich sie, ob sie gerne ein frisches Brötchen hätte aus der Bäckerei? Ihre Augen strahlten. Ich ging zurück und holte ihr zwei feine Brötchen.

Ihr Leben war nicht einfach sie hatte das Bedürfnis zu reden, und ich gewann ihr Vertrauen. Alles in ihrem Leben war anders als gewohnt.

Nach dem Anhören ihrer schweren Lebensgeschichte wurde mir bewusst, wie schön ich es in meinem Leben habe und wie ich mir vieles leisten kann, was nicht selbstverständlich ist. Die neu gewonnene Dankbarkeit durch diese Begegnung war viel mehr wert, als die zwei gespendeten Franken, die Brötchen und die geschenkte Zeit.