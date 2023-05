Klub der jungen Geschichten Die wilden Tannen und die Obdachlose Lina Gisler, Andermatt, 5. Primar

(chm)

«Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf besondere Weise viel mehr zurück». Aber dazu später...

«Ich bin Lea habe braune Haare, blaue Augen und bin sehr sportlich und die Mutige von unserem Detektivklub. Ich gehe zu Luna, Laura und Mimi. Luna hat schwarze Haare, grüne Augen und ist sehr schlau und gemütlich. Mimi dagegen ist neugierig und ein bisschen verpeilt. Sie hat schwarz gelockte Haare und braungrüne Augen. Laura hat blondbraune Haare und goldbraune Augen, sie ist ängstlich und die schlauste von uns. Wir vier Mädchen treffen uns fast jeden Tag. Ich, Mimi, Laura und Luna sind bei unserem Baumhaus. Wir vier Mädchen sind die wilden Tannen. Es ist die ganze Woche so langweilig in Andermatt, dass wir keine Ahnung haben, was wir machen sollen, ist natürlich klar!»

Zwei Tage später. Im Radio kommt eine Meldung: «Achtung, Achtung! diese Durchsage ist sehr wichtig! Paul Bratenstein ist aus dem Gefäng-nis entwischt! Er ist sehr gefährlich. Er hat braune Haare, er trägt einen Lederhut, hat sieben Messer bei sich und eine Pfefferpistole. Wir bitten sie nicht aus dem Haus zu gehen.» Luna hat alles aufgenommen. Sie rief mich sofort an und die anderen auch.

Fünf min später. Alle vier Mädchen waren beim Baumhaus ausser Mimi, sie kam wieder zu spät. »Da bist du ja« sagt Luna. «Was ist passiert?« fragte Mimi. Luna erzählte alles von vorne. Was im Radio berichtet wur-de. Wer aus dem Gefängnis ausgebrochen ist und was für Waffen er hat.» Das ist ein Fall für die wilden Tannen!» rufe ich. Alle vier halten die Hände in die Mitte und dann werfen wir uns in die Luft und rufen laut unseren Spruch: «die wilden Tannen!» Mimi fragte: « Und wo ist er jetzt? » «keine Ahnung!» sagte Luna. Wir zerbrechen uns den Kopf und langsam wird es Abend. «Ich muss nach Hause!» sagt Laura. «Ich auch.» sagen wir gleichzeitig und lachten. «In drei Tagen treffen wir uns wieder hier?» bestimmte Laura.

Drei Tage später. «Die wilden Tannen sind beim Baumhaus und wir be-sprechen was bisher geschah. Also ich finde es ist grossartig, dass die Schule geschlossen worden ist.» sagte Mimi. Ich warf Mimi einen erns-ten Blick zu. Dann schweigt Mimi. Dann fragte ich die anderen, ob wir eine Spur haben, aber sie schüttelten die Köpfe und Laura sagte «Nein leider nicht.» Leider hat Laura recht und wir haben noch keine einzige Spur. Dann gingen wir vor Langweile ins Dorf. Ach, wenn wir nur eine einzige Spur hätten. Dann wären wir glücklich und uns wäre nicht so langweilig.» Sagte ich zu den anderen.

«Am nächsten Tag klingelte mein Handy. Ich war baff, es war 10.00 Uhr. Oh neh, dachte ich mir, warum passiert mir das? Warum verschlafe ich nur unser Klubtreffen? Ich zog mich an und rannte so schnell wie ich konnte zum Baumhaus. Als ich beim Baumhaus ankam, warteten die anderen.» Ich fragte. «Habe ich etwas verpasst?» «Nein, nein» sagte Luna. «Obwohl, Mimi hat eine Spur.« «Echt?» sagte ich. Das hätte ich nicht gedacht von Mimi. Nach dem Mimi alles erklärt hat, dass sie den Polizeifunk abgehört hat. «Die Polizisten vermuten den Räuber in der Nähe vom Gemsstockparkplatz.» Erklärte Mimi. Ich musste ihnen auch unbedingt was erzählen, ich war ganz aufgeregt. Die anderen hörten mir gespannt zu. «Vor einer Woche war ich beim Bahnhof, dort sah ich eine Obdachlose, sie ist genau so alt wie wir. Ich schenkte ihr mein Kleingeld und wünschte ihr einen schönen Tag und lächelte. Als ich heute wieder bei ihr vorbei ging, drückte sie mir einen Zettel in die Hand und sagt leise, ein kleines Geschenk für dich.» Dann zeigte ich ihnen den Zettel. Auf diesem Zettel steht, dass der Räuber beim Hotel Aurora ist und durch ein Kellerfenster gegangen ist. «Aber wo im Keller vom Hotel Aurora? Und wie sollen wir in den Keller kommen?» fragte Mimi. «Also ich glaube, wir sollen es einfach probieren und durch ein Fenster steigen. schlagt Laura vor «Muss das sein?» fragte Luna. «Ja, das muss sein.» sagte ich. Es ist Abend und alle sind beim Hotel Aurora. Ausser Mimi, sie ist wieder zu spät. «Da bist du ja!» sagt Laura und Lu-na gleichzeitig. Mimi entschuldigte sich für die Verspätung. Dann such-ten wir ein Fenster, wo wir gut einsteigen konnten. Laura hat natürlich immer eine Taschenlampe dabei. Sie hat mir die Taschenlampe gege-ben und ich stieg durch das Fenster hinein, die anderen kamen hinter-her.» Luna sagte, dass sie vor dem Fenster stehe, und würde uns mit einem Klopfen warnen, wenn jemand in die Nähe kommt. Wir waren damit einverstanden.

Mimi nörgelte: «Warum muss ein Keller immer so dunkel, nass und nach vergammeltem Käse riechen?» Laura sagte: «der Keller wird auch nicht immer geputzt wie die Wohnung. Und sei jetzt still, sonst hört uns der Räuber.» Ich dachte mir so, warum müssen die anderen jetzt strei-ten? Nach einer Weile sagte Mimi: «Wir haben schon den ganzen Kel-ler abgesucht, aber wir haben nichts gefunden.» «Das stimmt eigentlich, was Mimi sagt. Wir haben nichts gefunden und auch keine einzige Spur vom Räuber.» dachte ich mir. Da rief Laura: «Seht mal, da ist eine ver-steckte Tür.» Wir öffneten die Tür und treten in einen grossen Lager-raum ein. Wir schauten uns um. Mimi entdeckte einen grossen Pfeffer-sack, daneben eine Pistole. «Jackpot, wir haben ihn!» Flüsterte Laura. Ich machte ein paar Fotos mit dem Handy und dann gingen wir wieder hoch zu Luna. Luna sagte: «Endlich seid ihr wieder da, ich habe mir schon sorgen gemacht. So ein Glück, euch ist nichts passiert. Und, habt ihr etwas entdeckt?» Wir zeigten ihr die Fotos und Luna war be-geistert. «Aber wie können wir ihn in die Falle kriegen und ihn dann an der Polizei überführen? Und wie machen wir die Falle?» Fragte Luna. «Wir zogen uns zurück zum Baumhaus, dort machten wir ein Plan und überlegten, wie wir ihm in eine Falle legen können. Ich schaute mir den Zettel der Obdachlosen nochmals genauer an. Wieso kommt eine Ob-dachlose zu solchen Informationen? Steckt sie unter einer Decke mit diesem Räuber? Hat sie ihm geholfen aus dem Gefängnis zu fliehen? Dachte ich mir. Und plötzlich sah ich beim Brief eine geheime Bot-schaft.» «Bitte seid bei der Überführung des Räubers schlau.» habe ich laut gelesen. «Was meinst du damit?» Fragten die anderen. «Ich zeigte den anderen den Zettel mit der geheimen Botschaft. Die anderen staunten nicht schlecht, als sie es sahen.» Da rief Laura: «Wir müssen einfach schlauer sein als er. Ich habe eine Idee, wie die Falle aussehen könnte!» Sie zeichnete uns eine Skizze auf ein Blatt Papier. «Das sieht ja mega krass aus.» sagte Mimi. «Kommt jetzt wir gehen, dieser Plan setzen wir um.» sagte ich. «Müssen wir das unbedingt tun?» fragte Lu-na. Wir nickten alle mit den Köpfen und dann gingen wir los.

Wir gingen schnell nach Hause und holten die Sachen, um die Falle zu bauen. Wir legten alles beim Hotel Aurora hin und Laura erklärte uns, wie wir die Hölzer zusammenbauen müssen. «Die Falle sieht ja wie ein Gefängnis aus.» sagte Mimi. «Besser gesagt ein Gitter.» sagte Laura begeistert. In das Gefängnis legten wir ihm als Köder einen Sack voll mit Pfeffer hin. Es wurde Mittag und wir gingen nach Hause. Wir fragten unsere Eltern, ob wir im Baumhaus übernachten dürfen. Es waren alle einverstanden und wir trafen uns um fünf Uhr beim Baumhaus. Lang-sam dämmerte es und wir schlichen uns durch die Gassen von Ander-matt. Es war stockdunkel und wir warteten draussen, unser Versteck war hinter einem Busch. Der Räuber näherte sich dem Hotel Aurora und die Falle schnappte zu. «Bammm!!!» Unser Herz blieb stehen! Wir schlichen uns langsam der Falle an. Der Räuber sitzt in der Falle. Mimi rief sofort die Polizei an. Mit einem Getöse «düda düda» ruckte die Po-lizei an. Sie nahmen den Mann fest und dankten uns. Sie sagten wir wären eine grosse Hilfe gewesen. Wenn wir wieder jemanden gefangen haben, sollen wir uns bei der Polizei wieder melden. «Ihr seid immer Willkommen auf der Polizeiwache.» sagten die Polizisten.

Am nächsten Tag kam wieder eine Meldung im Radio. «Wir haben die Räuber gefangen. Ihr könnt euch wieder frei bewegen. Dank den Wil-den Tannen hat die Polizei den Räuber gefasst.»

Ich rannte sofort zur Obdachlosen, und bedankte mich bei ihr. Seitdem her sind wir sehr gut befreundet, sie kommt auch ab und zu in unserem Baumhaus. Daraufhin hat sie uns sogar erzählt, dass der Räuber ihr Bruder ist. Er wollte sie mitreinziehen in das Verbrechen und drohte ihr. Nun hat sie eine liebe Pflegefamilie in Andermatt gefunden und muss nicht mehr auf der Strasse leben.